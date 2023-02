Colegio de Profesores de Puno advierte que inicio de clases podría postergarse por protestas en la región

13/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el decano regional del Colegio de Profesores de Puno, Eleazar Mamani, advirtió este lunes que el inicio de las clases podría postergarse debido a las protestas que se registran en dicha zona.

"Lamentablemente, como todos podemos apreciar, la región de Puno está acatando esta paralización de manera contundente. Se han suspendido diversas actividades [...] en este momento, las condiciones hacen prever que este reinicio planificado para este 13 de marzo no va a ser posible en nuestra región de Puno", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Mamani Pacho señaló que el director regional de Educación ya había señalado que posiblemente no se empiecen a dictar clases este 13 de marzo, como se había anunciado desde el Ministerio de Educación (Minedu).

"Así también ya lo ha adelantado el director regional de Educación, quien es el directo coordinador con el Gobierno Central, ha indicado que presumiblemente no se va a poner iniciar como se tiene planeado este 13 de marzo", precisó.

Manifestaciones contra el Gobierno

El decano regional afirmó que las movilizaciones en Puno son para exigir que la presidenta de la República, Dina Boluarte, salga del Gobierno. Además, indicó que por las paralizaciones no hay forma de que los maestros se desplacen a realizar sus labores.

"Creo que todo el país está siendo testigo de que una de las regiones que pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte es la región de Puno, actualmente está todo paralizado, no tenemos acceso a ninguno de los distritos [...] va a ser imposible para que los docentes se desplacen al dictado de clases", manifestó.

En esa línea, consideró que el 76% de los ciudadanos que piden la renuncia de la jefa de Estado también está "constituido por un grupo importante y mayoritario de docentes de la región".

Crítica infraestructura en el sector

Por otra parte, Eleazar Mamani mencionó que la situación de la infraestructura en el sector educación es "mucho más crítica" de lo que se cree.

"Varias de las instituciones educativas no solo carecen de infraestructura, sino carecen de servicios básicos. No tenemos acceso al agua, no tenemos acceso al desagüe, entonces la situación cada vez es más crítica mientras la institución educativa se encuentre en un grado de ruralidad más compleja", agregó.

Tras ello, indicó que existen programas de mantenimiento del Minedu; pero afirmó que, en estos, les ponen parámetros que no necesariamente atienden las necesidades educativas.

"Tenemos algunos programas de mantenimiento que está implementando el Ministerio de Educación, pero eso nos permite solamente hacer refacciones y nos ponen parámetros que no necesariamente atienden directamente a la necesidad de la institución educativa", puntualizó.

Mira la entrevista completa