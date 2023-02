¡Primero lo nuestro, luego el resto! Discoteca en Puno tiene su propia banda que toca desde Caporales hasta muchos pedidos más

11/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Discoteca no solo es sinónimo de música del momento, sino también del saber valorar lo nuestro. Así lo demostró un centro nocturno en Puno, donde muchos jovencitos hicieron viral en redes sociales, como Tik Tok, que este contaba con su propia banda de músicos. Nada que envidiar a discotecas de otros lugares de nuestro país o incluso de recintos extranjeros.

La atmósfera del momento era como si te trasladasen a una fiesta de la Candelaria, actividad costumbrista muy popular por estos días en la zona.

Según el video del usuario de Tik Tok, Mr. Juerga, en su video "Así son las juergas en Puno", se puede ver a decenas de jóvenes muy contentos bailando al ritmo de la banda muy cerca de la tarima destinada a los músicos. Los caporales infaltables, si es que visitas Puno, lo puedes disfrutar si vas a esta discoteca que se llama Dominó.

El gozo y la algarabía es tal, que este clip de 00:59 segundos, se ha viralizado y cuenta ya con más de 15,000 reacciones en dicha red social.

Si hablamos de comentarios, son diversos. Desde los muy jocosos hasta lo más centrados. Lo único que demuestran es el gusto por lo nuestro y la revaloración de nuestras raíces.

"La anfitriona son el alma de la fiesta, como le encanta", "les faltó músicos más activos", "por qué no me llevaste ahí", "jajaja Punoooo", "yo imagine cantando otra cosita"; "Primero lo nuestro después el resto. Ese es el lema", "Hermosísimo. Puno tiene los mejores paisajes", "Un lujo. "Yo fui hace un buen tiempo y la pasa de lo mejor", "Yo quiero ir", "Ya me vi, bailando. Que ricoooo caporales", "Otro nivel. Ese es nuestro Perú", son algunos de los comentarios en Tik Tok.

Así que ya sabes si, algún día vas por ahí. No dudes en darte un salto por Dominó.

Aquí el video