Alejandro Aguinaga tras ataque a PNP en el VRAEM: "Dina Boluarte, hay que gobernar y pacificarnos, no correr para atrás"

11/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario de la bancada de Fuerza Popular (FP), Alejandro Aguinaga Recuenco se pronunció acerca del ataque terrorista que sufrieron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM) en horas de la mañana.

En ese sentido, Aguinaga Recuenco lamentó la muerte de siete efectivos que se encontraban haciendo labores en la zona y fueran emboscados para ser asesinados con armas de fuego de largo alcance.

De acuerdo a ello, el extitular de la cartera de Salud (Minsa), sostuvo a través de sus redes sociales que la gestión de Dina Boluarte Zegarra y su Gabinete Ministerial debe "gobernar" y "pacificar" el país; puesto que aseguró que el "terrorismo ha vuelto con fuerza".

"Profundo pesar por asesinato siete valerosos miembros de la Policía Nacional del Perú y preocupación porque el terrorismo ha vuelto con fuerza. No cabe la barata excusa de "no me terruquees". Presidenta, Dina Boluarte, premier, Alberto Otárola, repito hay que gobernar y pacificarnos, no correr para atrás".

Profundo pesar por asesinato 7 valerosos miembros de la @PoliciaPeru y preocupación el terrorismo ha vuelto con fuerza. No cabe la barata excusa de "no me terruquees". Presidenta Dina Boluarte, premier @AlbertoOtarolaP, repito hay q GOBERNAR y PACIFICARNOS NO correr para atrás! — Alejandro Aguinaga R (@A_Aguinaga) February 11, 2023

MININTER lamentó suceso

El Ministerio del Interior (MININTER) expresó su solidaridad con los familiares de los miembros de la PNP que fueron asesinados por terroristas en el VRAEM.

"El Ministerio del Interior lamenta la pérdida de siete valerosos efectivos policiales que venían cumpliendo su función en el lugar, y expresa su máxima solidaridad y condolencia a los deudos y familiares de nuestros policías caídos en cumplimiento de su deber".

Por consiguiente, destacaron que el Ministerio Público se apersonó al lugar con el objetivo de iniciar las diligencias respectivas para encontrar a los responsables de cruel ataque.

"Personal policial se constituyó al lugar de los hechos, a fin de realizar el levantamiento respectivo y las labores de investigación correspondientes con presencia y participación del Ministerio Público. Asimismo, se realizan trabajos conjuntos con las Fuerzas Armadas para la identificación, ubicación y captura de los responsables".