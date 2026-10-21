Cusco: sentencian a hombre que provocó incendio forestal cerca del Señor de Huanca por lanzar colilla de cigarro

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un ciudadano cusqueño de nombre, Néstor Huanaco Mamani, de 44 años, fue sentenciado por provocar un incendio forestal cerca del Santuario del Señor de Huanca, en San Salvador. El hecho ocurrió el 18 de octubre, cuando arrojó una colilla de cigarrillo encendida sobre vegetación seca y desencadenó el fuego que afectó seis hectáreas de formación boscosa.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco aprobó un acuerdo de terminación anticipada durante la audiencia del martes 20 de octubre. El proceso estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, dirigida por el fiscal provincial Alaín Miranda Solís.

Reforestación y reglas de conducta

La sentencia ordena reforestar las seis hectáreas afectadas con molle y eucalipto en dos años. El cumplimiento tendrá supervisión cada seis meses. Estas obligaciones forman parte de las medidas impuestas para reparar el daño ambiental ocasionado por el incendio.

La Fiscalía advirtió que incumplir las reglas de conducta puede provocar la revocatoria de la suspensión. En ese supuesto, el sentenciado podría cumplir la pena de manera efectiva en un establecimiento penitenciario.

Tres condenados por casos similares en Cusco

Con este fallo, suman tres las personas sentenciadas por incendios forestales en la región. Los otros casos corresponden al agricultor Angelino Choua Tito y al trabajador municipal Mario Córdova Ccopa.

El primero provocó un incendio en Ancahuasi, Anta, mientras quemaba maleza; las llamas consumieron siete hectáreas. El segundo encendió vegetación para reparar una tubería en Accha, Paruro, y afectó más de diez hectáreas. Ambos recibieron penas suspendidas.

Mario Córdoba Ccopa, uno de los detenidos

La Fiscalía informó que existen alrededor de 70 casos bajo investigación. Cusco registra 371 incendios forestales, más de 13.000 hectáreas consumidas y siete fallecidos. Ante este panorama, exhortó a evitar prácticas que originen siniestros y recordó que estas conductas acarrean consecuencias penales. Asimismo, pidió a las autoridades garantizar la recuperación de las áreas devastadas.