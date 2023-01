Ministra de Ambiente cita a alcaldes de Arequipa en Lima y los desplanta

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los alcaldes distritales de Cayma y Sachaca abandonaron una reunión que se realizaba en Lima con los funcionarios del ministerio del Ambiente tras el desplante de la titular de la cartera Albina Ruíz Ríos, quien los había convocado para coordinar acciones que permitan mejorar el servicio de limpieza pública.

Los burgomaestres mostraron su incomodidad ante el desaire de la ministra que llegó al concilió y se retiró inmediatamente con la excusa de concertar las medidas que adoptará el Ejecutivo en la denominada "Toma de Lima".

El incidente fue considerado como una burla para el pueblo de Arequipa que demanda resultados en los próximos días ante el inminente colapso sanitario provocado por los constantes bloqueos en el ingreso al relleno sanitario de Quebrada Honda, así lo informó el alcalde de la jurisdicción de Cayma, Juan Carlos Linares.

"La ministra entró nos dejó su tarjeta y se fue. No te dan solución a nada, a los funcionarios no les importa que en los próximos meses nuestros planes de recojo de basura colapsarán y representan un peligro para la salud pública, nos derivan con los técnicos del Minan (Ministerio de Ambiente) cuando ellos no tienen capacidad de decisión, es una lástima", sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Sachaca, Renzo Salas Herrera, solo atinó a retirarse del recinto ante la ausencia de la máxima autoridad del sector ambiental. Hay que mencionar que la reunión se había pactado cuando ya era de conocimiento público las jornadas que se llevarán a cabo en la capital.

