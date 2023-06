Muere mozo baleado en bar de Caravelí y policía no da con el responsable

17/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras varios de angustia, el mesero Pedro Alexander Vásquez Rojas (23), falleció en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, luego de haber sido acribillado de cuatro disparos por un desconocido en estado de ebriedad en un bar nocturno de la provincia de Caravelí (Arequipa).

El joven se encontraba en estado crítico desde el pasado 3 de junio, debido a que dos de los proyectiles atravesaron su abdomen y comprometieron sus órganos vitales, mientras que las otras dos balas perforaron su brazo y su pierna respectivamente.

A pesar que el atentado fue presenciado por decenas de personas que estuvieron en el local nocturno, los agentes de la comisaría de Caravelí no reportaron de oficio el ataque al Área de Homicidios de la División de Investigación Criminal de Arequipa (Divincri) para que los efectivos especializados inicien con las investigaciones y logren dar con el responsable que abrió fuego contra el mozo.

En su momento, la tía de la víctima, María Rojas, quien arribó de la ciudad de Lima tras enterarse del estado de su sobrino, acusó que los policías locales intentaron que el caso pase como un "incidente" y no como una tentativa de homicidio, esto debido a que habría intereses de por medio con el objetivo de que no se encuentre al homicida que hasta hoy no ha sido identificado.

"Cuando llegué de Lima en la Divincri me dijeron que no estaban enterados del caso, que no sabían nada, pero ¿cómo no van a estar enterados de semejante atrocidad si hubo cuatro balazos? Ahí recién empezaron a movilizarse los de la Dinvincri, ósea que si yo no llego el caso no se hubiera reportado", declaró a Exitosa.

María Rojas también denunció al suboficial PNP brigadier Jesús Manuel Santos Cabrera, al suboficial técnico Santos Isidro Huisa Espinoza y al mayor José Richard Yanqui Tapia, quienes recepcionaron la denuncia en Caravelí, pero no trasladaron el caso a la unidad especializada en Arequipa.

Luego del fallecimiento de la víctima, los familiares exigieron una mayor celeridad en las diligencias para encarcelar al responsable, así como una investigación exhaustiva contra los agentes que habrían ocultado el crimen, ya que hasta la fecha no existen sospechosos ni detenidos, por lo que temen que la muerte de su familiar quede impune.