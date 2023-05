Niño muere tras ser arrollado por conductor de volquete que se dio a la fuga en Paucarpata

Un trágico accidente acabó con la vida de un niño de tan solo cinco años, quien fue arrollado por un volquete en el sector conocido como Badén, en el distrito de Paucarpata. Inicialmente el conductor aprovechó la confusión para abandonar el vehículo y darse a la fuga, pero luego de cuatro horas decidió entregarse a las autoridades.

El hecho ocurrió al promediar las 8:00 horas, cuando el niño de iniciales J.A.A.T intentaba cruzar la pista de la mano de su abuelo Simón Agramonte Zapana (66), en ese momento el chófer de la unidad pesada de placa de rodaje D6R-798 identificado como Jorge Choque Condori impacta al adulto mayor, haciendo caer al niño debajo de la tolva y aplastándolo por el abdomen.

Tras el atropello, un patrullero de la Policía Nacional del Perú trasladó al infante al centro de salud Ampliación Paucarpata, pero los médicos certificaron su deceso tras los daños irreversibles en sus órganos internos.

En diálogo con Exitosa Arequipa, el abuelo del menor sostuvo que al momento de caer al pavimento hizo señas para que el conductor no continuara con el trayecto. Sin embargo, lejos de hacerle caso pisó el acelerador y terminó por atropellar al niño.

Abuelo del niño atropellado

Cuatro horas después del accidente y de haberse dado a la fuga, el conductor del volquete Jorge Choque Condori se entregó a los agentes de la comisaría de Campo Marte y señaló que no prestó auxilio porque los peatones empezaron a agredirlo, empero esta versión sería desmentida por las imágenes de seguridad que no captan ninguna actitud hostil de los transeúntes.

"Yo estaba estacionado, no me percato porque es un punto ciego, pero el vehículo tenía todos sus documentos al día (...) toda la gente me ha golpeado, me han agredido. Yo mismo subí (al niño) al patrullero", declaró a este medio de comunicación.