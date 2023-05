Municipalidad Distrital de Yanahuara gasta al menos 86 mil soles en contratar asesores

La Municipalidad Distrital de Yanahuara que preside el edil Sergio Bolliger Marroquín, gasta más de 86 mil de soles para contratar asesores que den trámite a expedientes en las diferentes áreas del municipio, los mismos que cobrarían sus honorarios bajo otros conceptos para ser "acomodados" dentro de la institución. Hasta el momento se han detectado cinco casos en la Gerencia Municipal, la Unidad de Recursos Humanos y la oficina de Asesoría Jurídica.

El gerente municipal Franqui Medina Gonzales, a pesar de ser abogado de profesión y contar con un asistente legal en su oficina, requirió los servicios de asesoría del letrado Richard Napoleón Oscar Talavera Rodríguez, quien desde el 13 de enero hasta la fecha ha cobrado la cuantiosa suma de S/ 13 mil 500 por tres servicios, según consta en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Cabe señalar que en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), documento de gestión que establece los cargos en una entidad pública, no contempla la contratación de un asesor legal para la gerencia municipal, ya que además, la comuna de Yanahuara cuenta con la Oficina de Asesoría Jurídica que tiene abogados.

En la Unidad de Recursos Humanos también se contrató a Walther Andrés Paz Valderrama con un ostentoso salario de S/ 35 mil para brindar "servicio de consultoría legal y constitucional en la identificación de la naturaleza de los contratos CAS"; sin embargo, fuentes de Exitosa señalaron que dicho abogado se desempeña como asesor legal externo de la mencionada oficina.

Según el CAP, en las oficinas de Recursos Humanos solo deberían de trabajar cuatro personas, pero fuentes de Exitosa señalaron que laboran diez personas y el asesor externo.

Lo mismo ocurre en la Oficina de Asesoría Jurídica, donde se giraron ordenes de servicio para cuatro abogados que son remunerados bajo otros conceptos, pues en esta área solo se permite la adjudicación de dos asesores, según el CAP.

Se trata de Rosario del Pilar Carolina Huayta Chambi, quien fue contratada para brindar el "servicio de asistencia en el reporte de normatividad con relevancia para la gestión municipal y digitalización de los informes emitidos por la oficina de Asesoría Jurídica" y hasta el momento ha cobrado S/ 9 mil.

Similar es la situación de Giovanna Lourdes Fuentes Mezco, quien tiene una orden de servicio por S/ 22 mil 500 para cumplir con las labores de "servicio de apoyo en la sistematización de expedientes y proyección de documentación para la secretaria de procedimientos administrativos disciplinarios y otros". Esta abogada también está en la oficina Asesoría Jurídica.

Otro personaje es Ricardo Jonathan Herrera Zeballos que, según el SEACE, tiene dos órdenes de servicio. En enero el municipio lo contrató para prestar el "servicio de apoyo en la sistematización de expedientes y proyección de documentación para la secretaria técnica de procedimientos administrativos disciplinarios y otros" por una remuneración S/ 4 mil 500, en marzo también se le contrató bajo el concepto "servicio de proyección de directivas para el perfeccionamiento de la normatividad municipal" por S/ 2 mil cuando en realidad trabaja en la oficina de Asesoría Jurídica.

Cabe señalar que Herrera participó del concurso CAS que culminó en abril y casualmente obtuvo la plaza de especialista legal en la referida oficina.

Exitosa Arequipa obtuvo los descargos del alcalde Sergio Bolliger, quien refirió que su administración contrató un número reducido de personal y que las contrataciones se apegan a la legalidad, pero no supo detallar el número de servidores que ingresaron durante el presente año.

"Probablemente soy el alcalde que menos gente ha hecho ingresar junto con mi gestión. La mayoría son funcionarios que yo he encontrado (en el municipio) y otros que han sido contratados por concurso (...) ahorita no puedo detallar cuántos servidores nuevos se han contratado, pero es muy poco. Yo he reducido tremendamente la planilla", declaró a Exitosa.