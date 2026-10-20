Cusco: trabajador municipal provoca incendio y es condenado a reforestar 10 hectáreas

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trabajador de limpieza de la Municipalidad Distrital de Accha, de nombre Mario Córdoba Ccopa, fue sentenciado por provocar un incendio forestal que afectó aproximadamente 10 hectáreas en la provincia cusqueña de Paruro. El fuego comenzó cuando encendió una fogata para calentar una tubería y facilitar su reparación.

Hombre habría iniciado fuego durante trabajos de tuberías

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre en el sector de Jabonciniyuc, distrito de Accha. Según la imputación fiscal, el hombre de 53 años utilizó hierbas secas y charamoscas mientras realizaba trabajos relacionados con tuberías de agua y desagüe.

Incendio se propagó hacia áreas de vegetación forestal

La Fiscalía determinó que no adoptó medidas adecuadas para prevenir y controlar las llamas, pese a encontrarse en un entorno con vegetación inflamable. El fuego escapó del punto inicial y se propagó hacia los alrededores.

Detenido pasó por juicio en modalidad remota donde se le designó la sanción

Un informe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) estableció que el incendio alcanzó bosque plantado y formaciones boscosas con eucaliptos, pinos, chachacomos y queuñas, además de arbustos y pastos naturales.

Pena suspendida y reparación del daño

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco aprobó un acuerdo de terminación anticipada entre la Fiscalía y la defensa, aceptado por la procuradora del Ministerio del Ambiente. Córdoba recibió tres años, diez meses y veinte días de prisión suspendida durante un periodo de prueba de tres años.

Asimismo, deberá cumplir 44 jornadas de servicios comunitarios y pagar S/6.000 de reparación civil, de los cuales, ya abonó S/3.000; el saldo deberá cancelarse hasta el 30 de noviembre de 2026.

Como regla de conducta, tendrá que realizar la reforestación de las 10 hectáreas con eucaliptos y pinos: cinco durante el primer año y cinco en el segundo. El incumplimiento de esta obligación o de las demás condiciones impuestas puede ocasionar la revocatoria de la suspensión de la pena.