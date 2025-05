"Nunca hacían caso": Familia de trabajador minero hallado sin vida en Pataz INCREPA a PNP por inacción

En diálogo exclusivo con Exitosa, el familiar de uno de los trabajadores hallados sin vida en la provincia de Pataz increpó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por su indiferencia e inacción en el caso, a pesar de la "información que se les brindaba sobre sus ubicaciones".

Este domingo 4 de mayo, se reportó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los 13 trabajadores presuntamente asesinados por sus captores al interior de una mina. Como se recuerda, estos hombres pertenecían a la empresa contratista R&R, que brindaba servicios de seguridad a la minera la Poderosa, en la región de La Libertad.

Ante la impactante noticia, el familiar de una de las víctimas responsabilizó a las autoridades y en especial, a la PNP, por no tomar importancia al hecho que causó gran conmoción no solo en Pataz, sino a nivel nacional tras reflejarse una vez más un nuevo caso de inseguridad y violencia en el país.

Durante la entrevista en el programa 'En Defensa de la Verdad', sostuvo que el presunto asesinato de los trabajadores mineros no se dio hoy, sino que el ataque habría tenido lugar la misma noche en que fueron secuestrados y que lamentablemente, la policía nunca les hizo caso ni tomó en cuenta la información que los familiares les brindaba sobre el paradero de los rehenes.

Incluso, remarcó que no habría sido la Policía quienes encontraron a los trabajadores sin vida en una bocamina, sino que habrían sido los propios compañeros, quienes rápidamente alertaron al resto de la población.

En medio de la entrevista, el familiar informó que la minera Poderosa aún no establece comunicación con los allegados de las víctimas. Asimismo, mostró su indignación de que las autoridades quieran desvincular a dicha empresa de esta situación. Incluso, señaló que la minera no les ha brindado ningún apoyo ni psicológico.

"Yo no sé por qué ahora las autoridades quieren desvincular, ¿qué habrá?, ¿qué se maquillará? No sabemos, pero ellos sabían la situación desde un comienzo, no sé por qué esperaron a último momento que los compañeros encontraran los cuerpos para que ellos salgan a decir que han sido ellos los que les han encontrado", increpó el pariente de uno de los trabajadores hallados sin vida.