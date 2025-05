Familia de trabajador hallado sin vida en Pataz: "Fueron asesinados el mismo día del secuestro"

En comunicación con Exitosa, el familiar de uno de los trabajadores hallados sin vida en Pataz indicó que las víctimas habrían sido asesinadas en el mismo día que fueron secuestrados.

Asimismo, el familiar aseguró que informaron a las autoridades competentes que los trabajadores se encontraban en la misma zona donde habían sido secuestrados, no obstante, criticó que no les prestaran la atención debida.

Con respecto a un video que circula en redes sociales, aseguró que ellos, al igual que la Policía, tienen conocimiento del material desde hace varios días.

"Ellos nunca hicieron caso a la información que nosotros le brindamos (...) Ese video lo tenemos hace dos o tres días, la Policía también lo tiene. Con certeza no podría decir si son ellos o no porque no se ve claramente, pero ese vídeo tiene mucha coincidencia con lo que ha pasado", añadió.