Gobierno y Produce activan medidas para proteger pesca y acuicultura ante efectos climatológicos de El Niño o La Niña

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Producción aprobó nuevas disposiciones para reforzar la capacidad de respuesta de los sectores pesca y acuicultura frente a condiciones oceánicas y atmosféricas cálidas o frías. La medida busca anticiparse a posibles alteraciones que afecten los recursos hidrobiológicos y el funcionamiento de las cadenas productivas.

Las acciones fueron esteblecidas mediante la Resolución Ministerial N° 00298-2026-PRODUCE, publicada el 25 de agosto de 2026. El mecanismo contempla escenarios vinculados con eventos El Niño o La Niña que puedan generar cambios en la disponibilidad y distribución de especies.

Resolucion Ministerial N° 00298-2026-PRODUCE (Diario El Peruano)

La norma dispone que las medidas se pongan en marcha cuando las condiciones alcancen los estados de vigilancia o alerta, de acuerdo con los reportes del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN).

IMARPE reforzará monitoreo científico

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) tendrá un papel central mediante el seguimiento de los principales indicadores biológicos, pesqueros y ambientales. La información permitirá identificar medificaciones en la distribución, abundancia y estructura poblacional de los recursos hidrobiológicos.

El Instituto del Mar del Perú sostendrá un rol clave en la medida preventiva

Cuando se proyecten condiciones de magnitud débil, el IMARPE deberá remitir a Produce un informe sobre los posibles impactos dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles. Con base en esa evaluación, el ministerio podrá determinar las medidas que correspondan para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos.

Produce podrá aplicar medidas especiales

El ministerio evaluará información relacionada con desembarques, procesamiento, comercialización, sanidad, logística e infraestructura para determinar los efectos de estos eventos.

Entre las alternativas contempladas figuran regímenes excepcionales temporales de extracción, investigaciones pesqueras, medidas de ordenamiento y conservación, cierres preventivos, restricciones temporales y disposiciones para proteger zonas de reproducción y crianza.

Se presume que la pesca sería uno de los sectores perjudicados ante las causas de El Niño

Con estas disposiciones, el Gobierno busca fortalecer la preparación del sector pesquero y acuícola ante posibles escenarios asociados a El Niño o La Niña. El monitoreo del IMARPE y las acciones de Produce serán claves para ajustar la respuesta según la evolución de las condiciones climáticas.