Ministerio de la Producción tendrá S/693 millones en 2027: ¿cómo se distribuirá el presupuesto?

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Producción tendrá un presupuesto marco de aproximadamente S/693 millones para el 2027, según informó el titular del sector, Juan Carlo Requejo. Los recursos estarán destinados a pesca, industria, comercio y mipymes, mientras el Gobierno proyecta una etapa de financiamiento para innovación productiva.

¿Cómo se distribuirán los S/693 millones?

Requejo presentó la propuesta durante la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. Este monto considera S/549 millones para gasto corriente y S/144 millones para gasto de capital, dentro de la asignación prevista para el 2027.

El presupuesto contempla:

S/324 millones para pesca

S/197 millones para industria

S/149 millones para planeamiento, gestión y reserva de contingencia

S/23 millones para comercio

"El presupuesto del Ministerio de la Producción ha mostrado una tendencia decreciente desde el 2023 y para el próximo año tenemos previsto un presupuesto de aproximadamente 693 millones de soles", sostuvo Requejo.

El ministro señaló que una parte de las labores del sector comprende servicios, capacitaciones, acompañamiento, asistencia técnica e innovación. Estas actividades forman parte del trabajo institucional de Produce para atender a los sectores productivos durante el próximo año.

Entre los objetivos estratégicos mencionados figuran mejorar el desarrollo productivo sostenible de las mipymes, elevar la productividad de la actividad acuícola, ampliar el uso de estándares de calidad en productos y servicios, incrementar la productividad pesquera y fortalecer la actividad manufacturera.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, pidió celeridad en la aprobación del pedido de facultades legislativas. pic.twitter.com/5syTWuHjBC — Exitosa Noticias (@exitosape) September 15, 2026

¿Qué ocurrirá con ProInnóvate?

El funcionario también precisó que la reducción del gasto de capital está vinculada con el cierre de un proyecto de endeudamiento de ProInnóvate. Una vez terminado ese proceso, está previsto incorporar un nuevo financiamiento destinado a continuar las acciones de innovación y desarrollo productivo.

"La reducción del gasto de capital responde al cierre de un proyecto de endeudamiento con ProInnóvate. Una vez concluido se incorporará un financiamiento de 122 millones de dólares, ejecutable en cinco años, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo", añadió.

Este nuevo financiamiento será de US$122 millones y podrá ejecutarse durante cinco años. El esquema contempla una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo con la información presentada por el titular de cartera.

Con la programación presentada, el presupuesto de Produce para el otro año queda distribuido entre pesca, industria, planeamiento, gestión, reserva de contingencia y comercia. Además, se prevé incorporar financiamiento para ProInnóvate mediante una alianza con el BID durante cinco años.