Pisco: fuertes vientos de hasta 22 nudos de velocidad cubren de arena las localidades de Pisco y Paracas

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la tarde de este viernes 16 de octubre, fuertes vientos Paracas nuevamente se vienen registrando en la región Ica, ocasionado ráfagas de viento, levantamiento de polvo y arena.

Cabe precisar que, a través de su Aviso Meteorológico N.° 418, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha calificado este fenómeno de hasta moderada intensidad (alerta amarilla), el cual estará presente las 11:59 p. m. de mañana, sábado 17 de octubre en las regiones de Arequipa, Callao, Lima e Ica.

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi El 17 de octubre, continuará el incremento de viento en la costa centro y sur. ✅ Asimismo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas. 📲 https://t.co/shzN0jvJ6Q https://t.co/FdmT1N0BrT October 14, 2026

Para tomar en cuenta:

Un equipo de Exitosa recorrió la Panamericana Sur, a la altura de Pozo Santo (provincia de Pisco), constando que a consecuencia del fenómeno climático de 22 nudos, se viene generando la reducción significativa de la visibilidad horizontal, lo que en situación de alerta a los conductores que van del tramo de Santa Cruz a Paracas.

Según el boletín del Senamhi de hoy, viernes 16 de octubre, en Pisco e Ica se han reportado vientos con velocidades de hasta 46 km/h. En ese sentido, moradores de la zona han comenzando a reforzar sus techos ante la posibilidad de que la emergencia pueda aumentar de nivel con el transcurrir de las horas.

Según información de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este acontecimiento es considerado peligroso; sin embargo, su presencia es normal en las regiones en mención.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.