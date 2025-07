Piura: Mujer acude a curandero y pierde la vida por quemaduras durante baño de florecimiento

09/07/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Piura, una mujer falleció por quemaduras de tercer grado tras participar en un baño de florecimiento con un curandero. Ahora, la Policía Nacional del Perú (PNP) busca al presunto responsable mientras la familia exige justicia y respuestas sobre lo que realmente ocurrió.

Mujer muere tras baño de florecimiento

Marcelina Panta Zapata, una madre de familia de la región Piura, falleció tras sufrir graves quemaduras durante un supuesto baño de florecimiento. El hecho ocurrió en la zona de Tambogrande, donde la mujer acudió buscando alivio para un dolor de rodilla que la venía aquejando.

Según relató su hermano, Víctor Panta, Marcelina había decidido acudir al curandero tras hablar con su hermana mayor. "Marcelina llamó a mi hermana mayor y le contó que ya no aguantaba el dolor y, como no estaban ni sus hijos ni su esposo, mejor se iba al curandero, con quien ya había consultado y le dijo que tenía una solución", declaró.

Lamentablemente, lo que parecía un tratamiento natural se convirtió en una situación crítica. Más tarde, la víctima logró comunicarse nuevamente con su familia para pedir ayuda urgente, ya que se encontraba gravemente afectada.

Cuando sus familiares llegaron al lugar, encontraron a Marcelina Panta Zapata dentro del baño del recinto, con el cuerpo visiblemente dañado por quemaduras de tercer grado.

Las lesiones eran tan severas que alcanzaban el 90% de su cuerpo, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer falleció una hora después de su ingreso.

Su hermano, Víctor Panta, aún conmovido por la tragedia, compartió el momento de desesperación que vivieron: "No sabemos qué le han hecho, pero mi hermana no aguantaba el dolor, ella me decía 'me voy a morir, me voy a morir', y yo le pedía que luche".

Familia denuncia y exige justicia

Tras el trágico fallecimiento, la familia acudió a la comisaría para presentar una denuncia formal. Esto permitió que se iniciara una investigación y se emitiera una orden de búsqueda contra el presunto responsable, identificado como Sandy Chozo.

Sin embargo, al regresar al lugar del incidente, no encontraron a nadie. "No había nadie, se había fugado. Empezamos a sentir un olor horrible, así que creo que él nos corrió", declaró Víctor Zapata.

La familia ahora exige justicia y pide que se encuentre al curandero implicado. "Pedimos que se encuentre a Sandy Chozo. Queremos saber qué le hizo a Marcelina, ella no estaba mal y nos la ha arrebatado".

Lo que comenzó como una búsqueda de alivio físico terminó con la muerte de una madre de familia en la región Piura. Las quemaduras sufridas durante el ritual de baño de florecimiento provocaron su deceso, y ahora el caso está en manos de la Policía.