Caso Cócteles: "Fiscales del Equipo Lava Jato han hecho un mal trabajo y no lo van a reconocer", asegura Andy Carrión

El abogado penalista, Andy Carrión, criticó a los fiscales del Equipo Lava Jato, asegurando que han hecho un "mal trabajo" en el caso Cócteles, ello luego de que el Poder Judicial (PJ) declarara nulo el auto de enjuiciamiento de dicho proceso.

En entrevista con Canal N, el letrado indicó que el Tribunal Constitucional (TC) tuvo que intervenir para corregir errores cometidos por la Fiscalía, a la que acusó de no reconocer deficiencias en su trabajo.

Carrión advirtió que incluso personas que no han sido debidamente investigadas están siendo imputadas sin una base sólida, lo cual representa una afectación directa al derecho de defensa.

Del mismo modo, cuestionó el comportamiento de algunos jueces de control, a quienes acusó de actuar de manera automática frente a los requerimientos fiscales, sin ejercer un verdadero control jurisdiccional.

"Tiene que venir el Tribunal Constitucional a jalarle las orejas a la Fiscalía (...) Han hecho un mal trabajo y nunca lo van reconocer. Todas las personas, estén o no incluidas en una investigación, tienen el derecho de defensa. No pueden inusitadamente ser imputadas por hechos que no han sido investigados previamente", declaró.