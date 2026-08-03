Piura: Reportan que obras de drenaje pluvial siguen pendientes ante amenaza de El Niño

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la amenaza de la llegada del fenómeno El Niño a la costa del país, la alerta aumentó significativamente en los distritos de Sullana y Veintiséis de Octubre, en la región de Piura.

Autoridades locales indicaron que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE), infraestructuras presentadas por el Ministerio de Vivienda y los municipios para contener inundaciones, presentaron falencias que vulneraría a estos sectores.

Sullana pide apoyo y mencionan antecedente

El exsecretario general del asentamiento humano Villa Primavera, en Sullana, Jony Mito, alertó que el SARE instalado en su jurisdicción no funcionaría de forma adecuada en caso de lluvias intensas, debido a que requiere de un sistema de evacuación.

Esto expondría a cientos de familias que habitan la zona ante una eventual inundación por la acumulación de aguas pluviales. Mito añadió que, durante las últimas precipitaciones, el SARE colapsó tras alcanzar el 100% de su capacidad, por lo que las aguas comenzaron a ingresar a varias viviendas

Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales, instalados en Piura

Localidad de Veintiséis de Octubre

Por su parte, el dirigente Alipio Cruz, sostuvo que los SARE construídos en los sectores de Las Cinco Esquinas, 13 de Noviembre y La Molina, en el distrito de Veintiséis de Octubre, presentaron las mismas deficiencias.

Cruz explicó que las rejillas de captación del SARE Cinco Esquinas se encuentran deterioradas debido al tránsito de vehículos de carga pesada, por lo que han terminado quebradas y llenas de desperdicios.

Insfraestructura del SARE colpasada en la zona de Cinco Esquinas

Inoperancia del SARE no sería el unico inconveniente

Por último, advirtió que en el entorno de los tres SARE las calles no cuentan con pistas ni veredas, por lo que es muy probable que el agua que ingrese a las rejillas de captación arrastre arena y otros objetos, lo que terminaría obstruyendo el libre flujo del agua.

Ante el inminente impacto del fenómeno El Niño en el litoral peruano, crece la preocupación en los distritos piuranos de Sullana y Veintiséis de Octubre. Autoridades locales advirtieron que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) presentan fallas que podrían reducir su capacidad para prevenir inundaciones en estas zonas.