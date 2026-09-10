VES: lluvias inundan calles, pero autoridades actúan a tiempo para evitar aniegos y daños en viviendas

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles afectaron algunas vías de Villa El Salvador, donde se reportaron calles inundadas y acumulación de agua. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido semanas atrás, la respuesta de las autoridades fue oportuna y permitió atender los puntos críticos antes de que el agua llegara a las viviendas.

Uno de los sectores afectados fue el grupo 1 del sector 1, hasta donde llegó Exitosa para constatar la situación. En esta zona, las precipitaciones provocaron la acumulación de agua en las calles, generando dificultades para el tránsito de vehículos y preocupación entre los vecinos por un posible colapso del sistema de desagüe.

Vecinos lograron limpieza

Ante este escenario, la municipalidad desplegó maquinaria, cisternas y motobombas para retirar el agua acumulada y evitar que el problema se convierta en un aniego de mayores proporciones. Las labores también permitieron mantener las vías transitables y reducir el riesgo de que el agua ingrese a los inmuebles cercanos.

No obstante, los vecinos señalaron que la atención de las autoridades se produjo luego de sus constantes reclamos y vigilancia durante la madrugada. Una de las residentes destacó que actualmente existe mayor comunicación con los funcionarios, aunque consideró que fue necesario insistir para conseguir una reacción rápida.

"Tenemos más acceso directo con ellos, han venido de forma inmediata. Las lluvias se acumulan en cierto lado y lo primero que colapsa es el desagüe (...) Hemos estado vigilando toda la noche, si nosotros no intervenimos o no estamos exigiendo, quizá ellos no conocen, pero esta vez han reaccionado por presión", indicó una vecina.

Cabe señalar que la mujer que brindó estas declaraciones fue una de las personas más afectadas por el aniego registrado semanas atrás en Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur debido a las intensas lluvias.

🔴🔵 VES: Calles del Sector 1 terminaron inundadas tras intensa llovizna



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Lluvias en VMT generan incidentes

La llovizna comenzó aproximadamente a las 7 de la noche y afectó varios distritos de Lima Sur. En VMT, la acumulación de agua generó una inundación en el bypass de la avenida Pachacútec, por lo que el paso vehicular fue cerrado temporalmente mientras se realizaban trabajos para retirar el agua empozada.

Hasta el lugar llegaron maquinaria y una cisterna para atender la emergencia. La medida busca facilitar el drenaje y reducir el riesgo para los conductores. Sin embargo, en la parte posterior del bypass también se observó una considerable acumulación de agua, mientras algunos vehículos continuaban circulando por el sector.

Otro punto afectado fue la avenida 26 de Noviembre, donde el suelo cedió debido a las intensas precipitaciones. Durante la cobertura de Exitosa se pudo comprobar que parte de la pista quedó hundida y que algunos vehículos quedaron momentáneamente atrapados al intentar atravesar el tramo afectado.