¿Qué hacer ante una inundación? Minsa indica cómo actuar y a qué número llamar ante una nueva intensa llovizna

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la situación ocurrida en los distritos de Lima Sur a causa de las intensas lloviznas que ocurrieron la noche del domingo 16 de agosto y el posible riesgo de nuevas inundaciones, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió cómo actuar y a qué número llamar.

Ministerio de Salud emite comunicado luego de inundaciones por lloviznas

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Salud (Minsa) destacó que mantener la calma y seguir medidas de prevención puede marcar la diferencia durante una inundación. La entidad exhortó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y prestar especial atención a las personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.

En ese sentido, el Minsa recordó que estar preparado antes de una emergencia también es importante. Para ello, las familias deben identificar previamente las zonas seguras y las rutas de evacuación, además de mantenerse informadas mediante los canales oficiales.

¡La acción salva vidas! Ante una inundación, saber cómo actuar marca la diferencia. Sigue estos consejos prácticos para proteger tu hogar y apoyar a tu comunidad.



Para mayor orientación, llama gratis a la Línea 113. 📞 pic.twitter.com/AraMuup2nx — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 17, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones del Minsa ante una inundación?

Una de las principales recomendaciones es desconectar la energía eléctrica de la vivienda ante la presencia de agua, con el objetivo de evitar accidentes y posibles descargas eléctricas. Esta acción debe realizarse siempre que sea posible hacerlo de manera segura y sin entrar en contacto con zonas inundadas.

Asimismo, el Minsa pidió ayudar a las personas más vulnerables, como adultos mayores, niños, personas con discapacidad o quienes puedan tener dificultades para desplazarse durante una emergencia para contribuir a reducir los riesgos y facilitar una eventual evacuación.

Otra medida fundamental es dirigirse al piso más alto de la vivienda o trasladarse a una zona segura, especialmente cuando el nivel del agua continúa aumentando. La población debe mantenerse alejada de áreas inundadas y seguir las indicaciones de las autoridades para determinar cuándo y hacia dónde evacuar.

¿A qué línea llamar ante una emergencia de inundación?

Para recibir mayor orientación sobre cómo actuar frente a una inundación y conocer recomendaciones relacionadas con la salud durante la temporada de lluvias, el Ministerio de Salud puso a disposición de la ciudadanía la Línea 113, cuyo servicio de orientación es gratuito.

La entidad reiteró que actuar con calma, protegerse de los riesgos eléctricos, apoyar a quienes más lo necesitan y buscar lugares seguros son medidas esenciales para afrontar una inundación y proteger la seguridad.

Finalmente, con este anuncio el Minsa advierte a la población qué hacer ante una posible nueva inundación por intensas lloviznas que puedan generar afectaciones en la ciudad.