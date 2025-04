Protestas en Wasi Mikuna: Trabajadores exigen renuncia de Leslie Urteaga y temen por posibles despidos masivos

Trabajadores del programa de alimentación escolar Wasi Mikuna exigieron la renuncia inmediata de la ministra de Desarrollo, Leslie Urteaga, tras los recientes casos de intoxicación. Además, manifestaron su temor por posibles despidos masivos ante una advertencia de tercerización del programa social.

Desde Loreto, Piura, Junín y Trujillo, decenas de ciudadanos han decidido alzar su voz y mostrar su inconformidad con lo que viene sucediendo con Wasi Mikuna. Ante la anunciada extinción del programa, los trabajadores han mostrado su inconformidad y solicitaron una restructuración.

Los trabajadores de Loreto salieron desde tempranas horas de la mañana para exigir la renuncia de la ministra Leslie Urteaga y de la directora ejecutiva de altos funcionarios Wasi Mikuna. Asimismo, denunciaron actos de corrupción que vendrían registrando desde el año pasado pero no han obtenido respuesta hasta el momento.

En el frontis de la sede en Loreto de Wasi Mikuna, los trabajadores bloquearon la calle y alzaron su voz para exigir que se respete el derecho a una alimentación escolar de calidad. Además, indicaron que coordinarán con la Secretaría General para evaluar nuevas acciones.

"Rechazamos la tercerización del servicio alimentario escolar para que no se de en concesión de un tercero. No a los despidos masivos de los trabajadores. (...) Estamos en conexión con la Secretaría General para ver que acciones vamos a tomar", comentó uno de los trabajadores.

Por su parte, los trabajadores de Piura también se dispusieron a salir a las calles para pedir una investigación transparente sobre lo que viene ocurriendo dentro de Wasi Mikuna. En esa línea, solicitan diligencias en cuanto a lo ocurrido hace unos días en la región cuando se registró una intoxicación masiva.

Respecto a lo que viene sucediendo en su región, señalaron que no se está entregando el desayuno completo a los escolares debido a que se está limitando la entrega de algunos ingredientes para la preparación. Asimismo, también manifestaron su temor por los posibles despidos masivos.

"Estamos exigiendo que no se vulnere el derecho a la alimentación a los niños de la región y de todo el Perú. En estos momentos hay productos que no se están entregando, entonces no se puede preparar (los desayunos). Son muy pocos los colegios que estarían preparándolos", señaló otro trabajador.