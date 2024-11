Qali Warma: Procuraduría solicita iniciar diligencias preliminares tras hallazgo de conservas de pollo con hongos

Este 18 de noviembre, la Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía el inicio de diligencias preliminares al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali Warma) tras haber encontrado hongos en las conservas de pollo de la marca Del Sol, entregadas por el programa a los escolares del distrito huamanguino de Carmen Alto.

En el distrito Carmen Alto, las madres de familia y los docentes de la IE n.° 432-116 Acuchimay empezaron a sospechar de la calidad de los alimentos entregados por el PNAE Qali Warma después de que los niños presentaran disgustos y cólicos. Tras abrir las latas de conserva entregadas por el programa nacional, las madres comprobaron que algunas de estas se encontraban en mal estado y con hongos.

"Señores del Estado, ¿cómo es posible que nos manden un producto sin haberlo verificado? No voy a esperar que uno de mis niños se enferme de gravedad para reaccionar y reclamar. No es posible, no es justo. Las madres de los niños que asisten a esta educación educativa no vamos a permitir que nuestros niños se alimenten de esta manera", reclamó indignada una de las madres para Canal N.