Mesa Directiva 2025-2026: José Jerí es elegido nuevo presidente del Congreso de la República

26/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

José Jerí Oré, de la bancada Somos Perú, es elegido nuevo presidente del Congreso de la República para el periodo 2025-2026. El parlamentario logró 79 votos a favor sobre su competidor, José Cueto, quien solo logró 40 votaciones en respaldo a su candidatura.

José Jerí nuevo presidente del Parlamento

Alrededor de las 11:00 a.m. de este sábado 26 de julio, los congresistas emitieron su voto para una de las dos listas presentadas para saber quién encabezaría la Mesa Directiva del Congreso: José Cueto vs. José Jerí.

Como era de esperarse, el evento político tuvo algunos contratiempos como la del congresista Alex Flores, quien vició su cédula con la frase "No a la impunidad", así como la de Jaime Quito, quien escribió "Abajo la dictadura". Pero no solo ellos sorprendieron, también Wilson Quispe Mamani, representante de la bancada Juntos por el Perú, quien no dudó en colocar en su cédula "Puno se respeta".

Pese a estas acciones, la votación se cerró con 126 votos. El entonces presidente Eduardo Salhuana comenzó con el conteo del sufragio y, posteriormente, reveló que la persona que lo reemplazará en la Mesa Directiva era el candidato de la Lista 1, José Jerí, en quien recae una denuncia por presunta agresión sexual durante una fiesta de fin de año en una vivienda alquilada en la provincia de Canta, así como investigaciones por cuestionamientos éticos.

Por su parte, la lista 2 encabezada por el congresista José Cueto Aservi obtuvo 40 votos a favor. Cabe destacar que también hubo 4 votos viciados y 3 en blanco.

#CongresoInforma I Con 79 votos a favor, la lista 1, liderada por el congresista @josejeriore, gana la elección de la nueva Mesa Directiva para el Periodo Anual de Sesiones 2025 - 2026.



Conoce a los integrantes. 👇 pic.twitter.com/bZFmx49GiZ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 26, 2025

¿Quiénes acompañarán a Jerí en la Mesa Directiva?

José Jerí liderará el Congreso acompañado de Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular como primer vicepresidente; Waldemar Cerrón de Perú Libre en la segunda vicepresidencia e Ilich López de Acción Popular en la tercera vicepresidencia.

Tras su elección, se procedió con la juramentación del congresista, quien no dudó en exclamar enérgicamente frente a sus colegas: "Por Dios, por la Patria, por mi familia, sí, juro".

Finalmente, el nuevo presidente del Pleno tomó juramento a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva. Así, Jerí se convierte en el congresista más joven de lograr la titularidad del Legislativo, con solo 38 años de edad.

Investigaciones contra José Jerí

José Jerí llegó al Congreso como accesitario del expresidente Martín Vizcarra. Uno de los cargos más relevantes que asumió fue la presidencia de la Comisión de Presupuesto en el periodo 2023-2024. Sin embargo, su trayectoria política se vio marcada por una serie de cuestionamientos.

En enero de 2025, fue denunciado por presunta violación sexual tras una fiesta de Año Nuevo en Canta. Incluso, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso iniciar acciones por presunta desobediencia a la autoridad debido al incumplimiento del mandato judicial de protección y tratamiento psicológico para Jerí.

Estas no son las únicas controversias que enfrenta el parlamentario, pues también fue denunciado por un presunto enriquecimiento ilícito, al detectarse un incremento patrimonial de S/97 mil a más de S/1 millón.

Es así como, pese a estas denuncias, este sábado 26 de julio, José Jerí fue elegido como nuevo presidente del Parlamento del periodo 2025-2026, logrando superar a su competencia, José Cueto, con 79 votos a favor.