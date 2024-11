Qali Warma: Midis rechaza que programa haya entregado alimentos para animales en colegios de Ayacucho

18/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desmintió "enfáticamente" que el programa Qali Warma distribuyera alimentos para animales en colegios de Ayacucho, como lo denunció el dominical 'Punto Final'.

¿Cuál fue la respuesta del Midis?

A través de un comunicado, el Midis aseguró que los productos que adquiere cuentan con todos los registros sanitarios y certificados emitidas por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

"El Midis desmiente enfáticamente que el programa Qali Warma distribuyera alimentos dirigidos para el consumo animal, pues los productos que adquiere cuentan con todos los registros sanitarios y certificados emitidas por la Digesa, autoridad sanitaria responsable de autorizar la fabricación y comercialización de cualquier producto apto para el consumo humano", se lee en el oficio.

Asimismo, la cartera liderada por Julio Demartini precisó que la disposición final de los alimentos declarados no aptos para el consumo humano, es dispuesta por Digesa y ejecutada por el fabricante.

Frigoinca no volverá a proveer a Qali Warma ningún alimento

En esa misma línea, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social detalló que Qali Warma determinó la no distribución, no liberación y no consumo de todos los productos de Frigoinca a nivel nacional. También, se incluirá a esta empresa en la lista de impedidos y no volverá a proveer al programa ningún tipo de alimento.

"Respecto a las conservas de la empresa Frigoinca, y tras las denuncias, Qali Warma determinó la no distribución, no liberación y no consumo, así como el reemplazo de todos los productos de ese fabricante a nivel nacional (...) Sin perjuicio de ello esta empresa será incluida en la lista de impedidos y no volverá a proveer al programa ningún tipo de alimento", menciona la misiva.

¿Cuál es la nueva denuncia que involucra a Qali Warma?

Una denuncia periodística reveló que la empresa Frigoinca otorgó alimentos como donativos a un albergue de animales, indicando que estos no eran no aptos para consumo humano.

De acuerdo al programa 'Punto Final', el programa distribuía en centros educativos de Ayacucho las conservas Don Simón, las cuales son de la empresa Frigoinca, que no eran para consumo humano sino para mascotas.

Igualmente, la representante del refugio de animales 'Entre Patas' en Chepén, Kimberly Hernández, indicó que fue la misma empresa quien se comunicó con ella para ofrecerles esta donación de 64,579 latas del producto conserva de carne de cerdo en agua y sal, de la marca Don Simón.

En esa misma línea, el dominical afirmó que los productos que Frigoinca dio al albergue de mascotas provenían del mismo lote de producción que Qali Warma tenía destinado para los colegios de Ayacucho.

De esta manera, el Midis señaló que Frigoinca no volverá a proveer a Qali Warma ningún tipo de alimento tras las últimas denuncias periodísticas.