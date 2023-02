Secretario del Sitramun denuncia que gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera contrató a personal que no cumple el perfil

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun), César Collado, denunció que la gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera hasta el momento contrató a 150 personas en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) que no cumplirían con el perfil para desempeñarse en el cargo.

El dirigente también sostiene que el mayor mérito de estas personas es haber apoyado la campaña del movimiento del alcalde Rivera (Juntos por el Desarrollo de Arequipa) y hoy están de "aprendices" en las oficinas de la municipalidad y a pesar de ello desplazan a los trabajadores de planta. Cuando logran posicionarse, maltratan a los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites, señaló.

"Lamentablemente las personas contratadas no cumplen con el perfil. Ellos (el alcalde y sus funcionarios) vienen y les dicen a los trabajadores de planta que les enseñen y eso es porque no cumplen con el perfil. Incluso nos hacen creer que son profesionales. Deberían contratar personas capaces, que vengan a aportar al municipio, que vengan a tratar bien a la gente que viene a pagar sus tributos de forma diaria", declaró a Exitosa.

Esta sobrecarga innecesaria de personal involucra un incremento considerable en el Presupuesto Institucional Anual (PIA), tal es así que la comuna provincial solicitó acrecentar su presupuesto para cubrir el pago de estos salarios adicionales, perjudicando la economía municipal.

De los 150 trabajadores, se estima que solo 60 estén en la capacidad para suplir los puestos en la entidad pública. Actualmente, existen aproximadamente mil obreros municipales que requieren de mejores condiciones de trabajo.

El dirigente también sostiene que la mayoría de trabajadores del sindicato vienen siendo maltratados por algunos funcionarios de confianza del alcalde Víctor Hugo Rivera.

A pesar de los cuestionamientos, el alcalde Rivera, no descartó contratar a más personal en la comuna provincial a pesar que en la campaña política dijo que había una "sobrepoblación" de trabajadores en la MPA.

César Collado también cuestionó que la subgerente de Recursos Humanos de la MPA, Virginia Bustos Valdivia, dispusiera que los gerentes y subgerentes del Decreto Legislativo 276 ahora ganen S/ 6 mil y S/ 5 mil, respectivamente.

"No estoy de acuerdo con esta resolución que ha emitido la doctora Virginia de Recursos Humanos porque un funcionario tiene que venir a aportar, no tiene que venir por un sueldo. No estoy de acuerdo con este incremento que se están haciendo a los señores funcionarios", concluyó.