Tumbes: agricultores anuncian paro en quincena de noviembre por falta de acciones ante El Niño

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Manuel Cedillo, presidente de la Central de Productores de Banano de Tumbes, anunció que los agricultores acatarán un paro provincial en la quincena de noviembre ante la falta de acciones de las autoridades frente al fenómeno El Niño. Los productores exigen respuestas inmediatas al Gobierno y expresan su indignación por la situación.

Críticas a los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño

Manuel Cedillo informó sobre el malestar de los agricultores locales debido a la inoperancia de las autoridades competentes en la ejecución en defensas ribereñas y trabajos preventivos ante el fenómeno El Niño que golpea al país.

"Hoy los agricultores indignados porque se ha venido diciendo que teníamos que hacer un trabajo de prevención (...) Muchas veces no se ha hecho un trabajo de prevención aquí en algunos lugares", indicó Cedillo.

La dirigencia confirmó que las bases sectoriales mantendrán encuentros de coordinación con la finalidad de formalizar el día exacto del inicio de la medida de protesta que realizarán los agricultores de los distintos distritos de Tumbes.

"El jueves tenemos una reunión de todos los dirigentes, de todos los distritos Matapelo, Papayal y Zarumilla para programarlo la quincena de noviembre este paro que se viene a nivel de toda la provincia de Zarumilla", señaló.

Además, expuso que el pedido del sector agrícola se concentra en la intervención inmediata de los canales de evacuación de agua para evitar inundaciones durante la temporada de El Niño. En ese sentido, resaltó como principal pedido a la limpieza de los drenes parcelarios y los drenes principales porque es fundamental para la producción .

Agricultores afectados y pérdidas potenciales de producción

La falta de mantenimiento en la infraestructura de drenaje compromete el sustento económico de cientos de familias dedicadas al cultivo de banano en Piura. Asimismo, detalló la cantidad de agricultores que serían afectados.

"Nosotros tenemos más de mil hectáreas la cual cada productor tiene de 2 a 3 hectáreas, hablamos más o menos de unos 600, 800 productores de bananos. Aparte de eso se suman los productores limoneros del distrito de Matapalos y Papayal. También los limoneros y cacaoteros también son perjudicados", indicó el presidente de la Central de Productores de Banano en Tumbes.

Además del banano, la eventual crecida de los ríos afectaría directamente la producción de limón y cacao en los distritos colindantes con la frontera norte. Los agricultores advirtieron que la inacción estatal perjudicará el rendimiento de los campos de cultivo y la cadena de suministros alimentarios si las obras requeridas no se ejecutan antes del inicio de El Niño.

En ese sentido, El Niño representa una amenaza constante para la sostenibilidad del sector agrícola tumbesino en caso de no concretarse la limpieza integral de los drenes parcelarios y principales antes del inicio de las precipitaciones en el norte del país.