Junín: incendio forestal en Río Tambo destruye 350 hectáreas de bosque primario y deja a 50 familias sin hogar

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un devastador incendio forestal consume el distrito de Río Tambo desde hace seis días consecutivos , causando desastres incalculables en la región. Las llamas amenazan la integridad y ecosistemas vitales de múltiples poblaciones que dependen directamente de la riqueza del bosque para subsistir.

Ante ello, se han registrado cifras que evidencian la gravedad de esta emergencia medioambiental reciente. Hasta el momento, Defensa Civil y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Río Tambo confirmó daños severos en cientos de hectáreas ecológicas, lo que ha dejado a 50 familias vulnerables en una absoluta precariedad y sin hogares para pernoctar.

Defensa Civil reporta 350 hectáreas arrasadas y 10 viviendas destruidas

Las brigadas comunitarias han documentado la magnitud de esta desastre forestal, evidenciando un terrible panorama que exige una rápida intervención de las autoridades competentes para lograr sofocar el siniestro.

Unas 350 hectáreas de bosque primario han sido afectadas, 80 hectáreas de cultivos se han perdido y 10 viviendas han sido destruidas, perjudicando a 50 familias de Tsyapo, Pajonal, Cutivireni y Tiboreni , reportó Defensa Civil resumiendo las pérdidas materiales absolutas.

Incendio en Junín

En esa línea, la situación de riesgo se traslada hacia sectores vecinos como Tincareni y Cobeja. La labor en las diligencias de la Oficina de Gestión del Riesgo local, una decena de bomberos voluntarios de diversas ciudades acudió al lugar, desplegando un esfuerzo conjunto para contener esta grave crisis ambiental.

Los bomberos reportaron que el equipo especializado viene evaluando la situación en la zona afectada y coordinando las acciones necesarias para fortalecer las labores de control. Además, el Ministerio de Defensa movilizó helicópteros equipados con sistemas especiales Bambi Bucket.

FF. AA. despliegan aeronaves y comunidades asháninkas forman brigadas

La complejidad del terreno exige operativos aéreos complementarios. Las fuerzas militares enviaron aeronaves con el sistema Bambi Bucket para ejecutar descargas hídricas de apoyo, sin embargo, la enorme magnitud del fuego superó las expectativas iniciales de los rescatistas que trabajan bajo un clima de extrema tensión.

La municipalidad distrital, sobre este desastre incontrolable, menciona que las acciones desplegadas hasta el momento no han sido suficientes para controlar la emergencia, por lo que resulta indispensable reforzar la intervención logística y sumar mayores recursos humanos.

Ante la necesidad, las agrupaciones nativas como Los Chullanchaquis o la Cuadrilla Nija se organizaron por su cuenta. Asimismo, instituciones como la Central Asháninka articularon una fuerte movilización de pobladores locales para salvaguardar sus tierras y su vital seguridad alimentaria, creando un sólido frente de contención indígena.