Caso 'Chibolín': Fiscal Sal y Rosas asumió devolución de oro sin actos de corrupción, afirma Chávez Cotrina

En exclusiva para Exitosa, el fiscal superior, Jorge Chávez Cotrina, se refirió a la investigación que corre sobre el doctor Lucio Sal y Rosas, especializado en crimen organizado. Para el alto cargo del Ministerio Público, no existen pruebas que puedan dar fe de que, al devolver el oro incautado, relacionado con el caso 'Chibolín', se haya cometido un delito de corrupción.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el fiscal superior remarcó que Sal y Rosas le narró que la responsabilidad de la devolución del metal precioso, perteneciente a la empresa Las Lomas Doradas, vinculadas con la familia Miu Lei, es completamente suya y que está basada y a consecuencia de una investigación que determinó que carecía de procedencia ilegal.

"Tengo que aclarar que el doctor Lucio Sal y Rosas , ha establecido con mediana claridad que la devolución del oro es su responsabilidad. Y que ha sido a consecuencia de una investigación que él ha hecho y que, en el transcurso de la investigación se ha llegado a determinar que el oro que ha estado incautado no tenía origen ilegal", explicó.

De este modo, realzó la inocencia del fiscal. Sin embargo, recordó que existe una investigación corriente en el órgano de control de la institución que conforman ambos personajes. Como es de dominio público, Sal y Rosas reiteró en diferentes ocasiones que la medida cautelar es una figura que puede variar y ese fue el caso del oro de los Miu Lei.