Andrés Hurtado: Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra 'Chibolín', Elizabeth Peralta y Augusto Javier Miu Lei

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', la fiscal Elizabeth Peralta y Augusto Javier Miu Lei, quienes son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias.

A través de un comunicado, el Ministerio Público dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado, Francisco Iván Siucho y Augusto Miu Lei por el presunto delito de tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado.

En diálogo con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, sostuvo que la Fiscalía no habría encontrado "documentación relevante" durante el allanamiento a la vivienda de su patrocinado en Miraflores.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado reveló que su patrocinado se considera inocente de los delitos que se le atribuyen y rechazó que 'Chibolín' haya buscado esconderse en la clínica donde fue detenido.

"El señor Andrés Hurtado se considera inocente de los delitos imputados (...) Al señor Andrés Hurtado no se le ha encontrado transacción inusual ni el famoso soborno, mas que una mera sindicación periodística (...) El señor Andrés Hurtado se encontraba en una clínica y no se le encontró realizando un acto de ocultamiento u obstrucción a la justicia", declaró.

El defensor legal de la fiscal Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, confirmó que su patrocinada viajó con Andrés Hurtado a Estados Unidos, porque eran amigos.

Sin embargo, rechazó que dicho viaje haya sido pagado por el presentador y aseguró que su defendida se pagó ella misma el viaje a los Los Ángeles, ello luego de retirar S/4800 de su cuenta bancaria.

"No coinciden, viajan juntos porque eran amigos. En el año 2022, en enero, se van hacia Los Ángeles. Los amigos viajan. Lo importante no es que viajen, es quien les paga el viaje y se lo paga la propia doctora Peralta. Días antes hay dos retiros de S/4800 de su cuenta que acreditan que con eso pago el viaje. El señor Andrés Hurtado no le pagó ningún viaje ni ninguna estadía", dijo a nuestro medio.