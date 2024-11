Fiscalía interviene Comisaría que se negó a recibir denuncia de joven desaparecida cerca a condominio de Darwin Condori

28/11/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía intervino la Comisaría de Pro luego de que se reportara que agentes policiales de esta dependencia PNP se negaran a recibir la denuncia por la desaparición de María Villanueva (24).

MP interviene Comisaría en Los Olivos

A través de la Primera Fiscalía Penal de Los Olivos (4.° Despacho), el Ministerio Público se acercó hasta el lugar para recabar copias certificadas del cuaderno de movimiento del personal, el rol de servicio de los días 18 y 19 de octubre, el cuaderno de registro y control de personal policial, entre otros documentales relevantes para las indagaciones.

El fiscal provincial Carlos Eduardo Meza Trujillo también se dirigió a las inmediaciones del condominio La Praderas, lugar donde vivía el suboficial Darwin Condori y fue vista por última vez la joven desaparecida.

La investigación preliminar contempla la constatación fiscal y otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos relacionados a este caso.

Anita Villanueva lleva más de 30 días desaparecida

Los familiares de Anita Villanueva informaron que la joven de 24 años desapareció el pasado 18 de octubre. Por ello, se acercaron a la Comisaría de Pro para denunciar sus desaparición; sin embargo, los efectivos PNP no quisieron recibir su denuncia.

Según detallaron, les pidieron que regresen al día siguiente para que recién puedan aceptar su denuncia. Sin embargo, esta no fue admitida hasta el 4 de noviembre. "He ido en cuatro ocasiones, pero al final ya les dije que necesitaba la denuncia porque mi sobrina estaba desaparecida. Entonces, me dijeron: 'Bueno, véngase mañana'. Fui al día siguiente con mi esposo y nos dijeron lo mismo.", expresó la madre.

La tía de la joven desaparecida reveló que, tras pegar carteles en las calles, un señor les llamó para indicarles que Ana fue vista caminando por los condominios de Comas portando una cartera y buzo negro. Pese a que se reunieron con personal del Ministerio de la Mujer (MIMP) para acceder a las cámaras de seguridad, no consiguieron los resultados que esperaban.

"El personal del Ministerio de la Mujer nos dio el alcance y nos indicó que nos esperara en los condominios, ya que había revisado lo que tenía el caso. Nos encontró en el lugar y tomó el caso. Sin embargo, nos informaron que las cámaras de seguridad solo cubren el área dentro de los condominios, no la avenida. Además, no nos han permitido visualizar las imágenes en ningún momento", denunció la familiar.

De esta manera, se dio a conocer que Fiscalía intervino la Comisaría de Pro que se negó a recibir denuncia de una joven desaparecida cerca a condominio de Darwin Condori.