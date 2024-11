Ministerio de la Mujer anuncia cierre de CETDIN: Padres acusaban de tortura contra sus hijos autistas

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), indicó que, tras un trabajo articulado, se cerró el Centro Terapéutico CETDIN, en Comas, en donde recientemente se hizo denuncia de violencia física y psicológica contra niños y niñas con autismo.

Horas antes, la entidad de personas con habilidades diferentes lanzó un comunicado rechazando y condenando los actos de violencia a los que fueron sometidos los niños con autismo en el mencionado centro terapéutico. En este extenso mensaje, puntualizaron severamente contra el Centro Terapéutico Especializado para Niños (CETDIN).

Más tarde por la tarde del 9 de noviembre, el MIMP Conadis comunicó mediante sus redes que se pudo clausurar el centro por los temas previamente mencionados. Asimismo, detallaron que continuarán detrás del caso para que se esclarezcan las acusaciones.

Por la mañana del sábado 9 de noviembre, un gran número de familiares de los niños y niñas autistas exigieron el cierre del centro terapéutico tras conocerse hechos de violencia contra los menores. Junto con un gran número de carteles, los padres de familia explicaron que sus hijos habían tenido comportamientos negativos hacia la institución.

Uno de los comentarios más cercanos son los que puntualizaban que los niños se mostraban reacios a ir al centro. El abuelo de uno de los niños indicó que su nieto ahora va contento al ir a un nuevo lugar de terapias, diferentes a los llantos que mostraba cuando se dirigía al CETDIN. Estos también explicaron que pagaban 1200 soles para atender a los pequeños.

"Yo lo traía a mi nieto y no quería entrar. Lloraba, pataleaba, pero de la puerta para adentro no sabíamos nada. Suponíamos que les daban un buen trato y su terapia; sin embargo, ahora con esto que ha salido a la luz ya es desesperante", comentó uno de los padres de familia. Además, estarían pidiendo que el psicólogo del lugar ya no pueda ejercer su profesión.