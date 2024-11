¡Urgente! Joven con autismo desaparece y su madre denuncia amenazas del Tren de Aragua

La madre de un joven desaparecido, y diagnosticado con el trastorno de espectro autista, exige la pronta búsqueda de su hijo. Asimismo, denuncia que ha recibido amenazas por desconocidos que se identifican como miembros del 'Tren de Aragua'.

Según relató, el joven de 24 años desapareció tras sufrir una crisis mientras su madre se encontraba realizando un trámite en la Reniec el pasado 30 de octubre. Han pasado más de 20 días desde su desaparición y, hasta el momento, no han tenido apoyo por parte de los efectivos de la policía.

"Le pido que me ayuden a encontrarlo. En el momento que salió, mi hijo vestía un short azul, un pullover blanco y unas zapatillas marrones. (...) Los policías no me apoyan en este momento, no se lo que pasa con ellos porque entre ellos se pelotean", expresó para Exitosa.