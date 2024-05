Mauricio Fernandini sale en libertad: Así fue la salida del periodista tras casi 10 meses de prisión preventiva

El periodista Mauricio Fernandini salió en libertad, luego de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra por el caso Fondo MiVivienda.

En medio de una gran multitud, el comunicador dejó este miércoles el penal Miguel Castro Castro y tendrá que cumplir una serie de reglas de conductas dictadas por la Quinta Sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, la cual dispuso una orden de comparecencia restringida en su contra.

En conversación con la prensa, Mauricio Fernandini agradeció las muestras de cariño que recibió durante su tiempo en prisión y evitó dar declaraciones sobre el caso.

"Estoy muy agradecido con todos ustedes y con muchas personas que me han acompañado en los últimos meses de mi vida. Me han hecho llegar manifestaciones de afecto, a través de cartas, libros, estampas y rosarios. He sido un hombre afortunado porque en estos meses he estado acompañado de afecto. Del caso no me puedo manifestar", declaró.