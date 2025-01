Poder Judicial anuncia investigación y solicita intervención de Contraloría tras denuncia de robo de procesadores

Tras la denuncia del robo de procesadores de computadoras del Poder Judicial, hecha por un programa dominical, el Poder del Estado publicó un comunicado dando detalles de lo ocurrido y las acciones que ha tomado. Señalan que solicitaron auditorías al Órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República.

La misiva detalla que la compra fue efectuada por la institución a través de la Oficina de Coordinación de Proyectos (OCP). Confirmaron, además, que esto aconteció en 2024, habiéndose denunciado también los hechos a nivel policial y fiscal para el esclarecimiento de los mismos y la determinación de las responsabilidades.

Sin embargo, ante esta situación, el Poder Judicial comunicó, además, que se han dispuesto nuevas acciones por mandato de la jefa de la institución, la magistrada Janet Tello Giraldi. Una de ellas es el inicio de acciones administrativas desde la Gerencia de Recursos Humanos para la búsqueda de responsabilidades.

Junto con ello, se envió información al Órgano de Control Institucional del Poder Judicial para que se lleve a cabo una auditoría integral y exhaustiva de los procesos de "adquisición, custodia y distribución de equipos". En ese mismo orden de ideas, indicaron que se hizo lo propio con la Contraloría General de la República, con el fin de que se realice una auditoría.

Según una denuncia presentada por el programa periodístico Panorama, 173 procesadores de computadoras, adquiridas ese mismo año, fueron sustraídos de los almacenes de la institución. Este hecho se llevó a cabo a pesar de que el lugar era resguardado por cámaras de seguridad, personal de seguridad y otros protocolos para garantizar su protección.

Por tales motivos, se especula que personas vinculadas con la institución estarían detrás de este hecho. Así lo dejó entrever la jefa del Gabinete del Poder Judicial, Susana Silva.

"Han hecho un trabajo muy bien planificado. No es que pasó por ahí y robó, han planificado todo y lo han hecho (...) No me extrañaría que la seguridad esté coludida, porque eso hace este tipo de delincuencia: compra al personal para que volteen la cara", complementó.