Estaciones del Metropolitano se renuevan: Llevan nombres en inglés y usuarios exigen: "Pónganlo en quechua"

13/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sigue implementando mejoras relacionadas a la modernización de sus servicios y, en esta ocasión, se incluyeron letreros traducidos al inglés en algunas estaciones del Metropolitano. Los usuarios, lejos de felicitar la iniciativa, exigieron que también se añadan en quechua.

Metropolitano incluye letreros en ingles en las estaciones

La implementación de estos letreros traducidos al inglés en algunas de las estaciones del Metropolitano tienen por objeto hacer más accesible el sistema de viaje para los turistas; sin embargo, la noticia ha provocado un sinfín de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios no dudaron en dejar su contundente comentario.

De acuerdo a las imágenes compartidas en TikTok por el usuario @josecayetano_10, se pudo ver que algunas de las estaciones del mencionado servicio ya cuentan con carteles que describen el nombre de los lugares en dos idiomas diferentes: castellano e inglés.

'Ramón Castilla Station', 'Tacna Station', '28 de Julio Station' y 'Javier Prado Station', son algunos de los letreros en inglés que se pueden observar en las estaciones cercanas al Centro Histórico de Lima, lugar de alto interés turístico.

Usuarios reaccionaron a nuevos carteles del Metropolitano

Como era de esperarse, el video compartido en la plataforma digital china no demoró en viralizarse, registrando más de 76 mil reproducciones, 2 mil 100 'me gusta' y casi 500 comentarios, donde los usuarios no dudaron expresar sus críticas respecto a esta nueva iniciativa.

Si bien algunos vieron con buenos ojos esta medida que proporcionará ayuda a los turistas, otros criticaron contundentemente lo añadido por la ATU, afirmando que también debió considerarse el quechua, además del braille para aquellos que son invidentes y suelen andar solos por las estaciones.

"Que lo pongan en quechua", "¿Naranjal como seria? ¿Orange Station?", "Solo le agregaron station y listo", "Con pegatinas no se mejora el servicio, debe haber mejor gestión", "Háganlo en braile y en quechua y los felicito", son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en el video que se hizo viral en TikTok.

De esta manera, se conoció que la ATU implementó nuevos carteles en inglés en algunas estaciones del Metropolitano a fin de que puedan servir de guía para los turistas; sin embargo, esto ha sido criticado por los usuarios, quienes exigieron que también se ponga en quechua.