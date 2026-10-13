Magaly se burla del anillo que Luis Fernando le regaló a Yahaira Plasencia: "No tiene ni una piedra, es sencillo"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia recibió un anillo de oro como regalo de su pareja, Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'Don Diablo'. Sin embargo, el detalle romántico no convenció a Magaly Medina, quien criticó el diseño de la joya y consideró que no estaba a la altura de un posible compromiso sentimental.

La salsera, conocida como 'La Patrona de la salsa', compartió en sus redes sociales un video del preciso momento en que su pareja le entregó el obsequio. La publicación despertó especulaciones entre sus seguidores sobre una posible pedida de mano, aunque no se confirmó que el empresario le hubiera propuesto matrimonio.

Magaly criticó el anillo de Yahaira

Durante su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora se pronunció sobre el regalo y cuestionó que el anillo no tuviera ninguna piedra preciosa. Para la periodista, una joya de compromiso debería destacar por llevar un brillante, por lo que consideró que el obsequio de Luis Fernando era demasiado sencillo.

"Ese es un anillito, sencillito. Los anillos de compromiso tienen una piedra, una piedra que se llama brillante, pero esa no tiene ni una piedrita, nada. No tiene nada, es un anillito sencillo", dijo la conductora de forma graciosa.

Además, Magaly sostuvo que el empresario debió ser más creativo al elegir un detalle para la cantante. Incluso, comentó que ella habría devuelto el anillo porque no era de su agrado y señaló que las mujeres suelen preferir joyas más llamativas y con detalles brillantes.

Finalmente, la conductora comparó el diseño con una joya apropiada para una adolescente, comentario con el que dejó clara su disconformidad con el regalo que recibió Yahaira. "Creo que tiene que saber que a las mujeres nos gusta los brilli-brilli. Eso le regalas a una niña de 14-15 años. Yo que Yaha le digo: 'Qué bonito, pero regálale a alguien más'", sentenció.

Yahaira y Magaly conciliaron

Durante su participación en el programa Sin + que decir, Yahaira Plasencia habló por primera vez con mayor detalle sobre el proceso que terminó en su conciliación con Magaly Medina.

La cantante de salsa reconoció que las declaraciones de la conductora sí llegaron a afectarla en su momento, tanto a ella como a su familia. Sin embargo, explicó que todo lo ocurrido durante este año hizo que empezara a mirar aquella disputa desde otra perspectiva.

"Creo que era algo que no tenía sentido. De hecho, sí, cuando pasó en algún momento todo lo que dijo, sí me afectó a mí, a mi familia. Pero ya con todo lo que ha pasado en este año c.on mi mamá, ves la vida desde otra perspectiva", explicó.

Yahaira aseguró que actualmente prefiere dedicar su tiempo a su madre, su familia y su trabajo antes que continuar invirtiendo energía en un enfrentamiento que terminó convirtiéndose en un desgaste