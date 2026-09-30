"Su obsesión es que me manden a la cárcel": Magaly arremete contra Jefferson Farfán en medio de batalla legal

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina respondió duramente a Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista comunicara públicamente el cambio del magistrado encargado de la audiencia de revocatoria de la pena que ambos mantienen por un proceso judicial. La periodista cuestionó la actitud del exjugador y consideró que sus recientes acciones evidenciarían su intención de llevarla a prisión a toda costa.

Magaly vuelve a arremeter contra Farfán

Tras conocer el comunicado de Farfán, la conductora de televisión expresó su indignación y cuestionó que el exfutbolista continúe impulsando acciones dentro del proceso. Según explicó, la audiencia está relacionada con la posibilidad de revocar la sanción que actualmente cumple mediante servicios comunitarios y convertirla en una pena efectiva de prisión.

Asimismo, Medina recordó que, como parte de la sentencia, ya se le impuso el cumplimiento de servicios comunitarios y el pago de una reparación civil de 350 mil soles. En ese sentido, consideró desproporcionado que se continúe buscando una modificación de la sanción y cuestionó la manera en que se viene desarrollando el caso.

"Me parece tan indignante que un jugador de futbol, que no está contento que una jueza de ejecución siguió sus pedidos al pie de la letra: Me mandó a hacer servicio comunitario, me obligó a pagar casi al cash 350 mil soles", dijo.

Por otro lado, la periodista comparó su situación con otros procesos vinculados a delitos graves, señalando que en algunos de ellos las reparaciones civiles serían menores. Con ello, manifestó su malestar por lo que considera un trato que no guardaría proporción con otros casos judiciales.

Finalmente, Magaly Medina informó que ha presentado una demanda de amparo ante el 9.º Juzgado Constitucional, debido a que considera que durante el proceso se vulneró su derecho al debido proceso. Mientras espera una resolución, adelantó que continuará recurriendo a las instancias correspondientes y que, de ser necesario, llevará su caso hasta el Tribunal Constitucional.

El comunicado de Farfán

Hace unas horas, Jefferson Farfán emitió un comunicado este 29 de septiembre mostrando su preocupación por una inesperada modificación en el 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima. Dicho cambio retrasaría el dictamen definitivo sobre el posible cambio de la actual condena impuesta contra Magaly Medina.

El exseleccionado acudió a las instalaciones del juzgado luego de revisar los sistemas electrónicos del Poder Judicial con su abogado. En el lugar, descubrió que la magistrada encargada había sido apartada.

"Me doy con una gran sorpresa: Meysi Jaeklin Gonzales Salvador ya no es la jueza del 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima", declaró el exjugador en un comunicado en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Magaly Medina respondió a las recientes acciones de Jefferson Farfán cuestionando sus intenciones dentro del proceso judicial. La conductora recordó las sanciones que ya recibió y anunció que continuará con su defensa legal mediante el recurso de amparo presentado, además de advertir que recurrirá al Tribunal Constitucional si considera necesario continuar con el caso.