RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Se molestó!

Magaly llama 'segundón' a Rodrigo González y explota contra él: "Su odio es irracional, perdió principios"

Magaly Medina arremetió contra Rodrigo González tras sus críticas por hablar de la China Polo y lo tildó de "segundón", cuestionando sus principios y recordando su antigua amistad.

Magaly destruye a Rodrigo González
Magaly destruye a Rodrigo González (Composición Exitosa)

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Magaly Medina volvió a protagonizar un enfrentamiento mediático con Rodrigo González, su examigo y conductor de televisión, luego de que este la criticara por sus comentarios sobre la comunicadora conocida como la China Polo, quien fue asesinada. La periodista respondió a los cuestionamientos y lanzó duras críticas contra el popular Peluchín, a quien acusó de actuar en contra de sus principios.

Magaly destruye a Rodrigo González

La conductora de 'Magaly TV La Firme' fue abordada por una periodista el fin de semana, quien le consultó sobre las declaraciones de González, que la habría calificado de miserable por referirse al caso. Ante ello, la figura de ATV no dudó en responder y descalificó a su colega, al considerar que suele ocupar un lugar secundario y que no ha sabido superar esa situación.

"¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa", dijo muy molesta.

Sin embargo, sus cuestionamientos no se limitaron a ese calificativo. Magaly Medina también criticó la manera en que, según ella, Rodrigo González maneja sus diferencias personales, pues aseguró que sería capaz de invitar a su programa a personas que la detestan o que tienen comentarios negativos sobre ella con el propósito de dejarla mal parada públicamente.

En esa línea, la periodista sostuvo que ambos tienen formas distintas de entender la amistad y los principios personales. Según explicó, ella no recurriría a situaciones sensibles de la vida privada de alguien para perjudicarlo, incluso si se tratara de una persona con la que mantiene una enemistad de larga data.

Said Palao revela que gana 35 mil soles en 'Esto Es Guerra' tras ser tildado de "mantenido" por Ale Baigorria
Lee también

Said Palao revela que gana 35 mil soles en 'Esto Es Guerra' tras ser tildado de "mantenido" por Ale Baigorria

@riclatorrez #magalymedina destruye a #rodrigogonzalez . #peru #chinapolo #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Magaly hace comparaciones

Para respaldar su postura, Magaly recordó la rivalidad que mantuvo durante años con Gisela Valcárcel. La conductora afirmó que, pese a sus diferencias con la popular presentadora, nunca invitó al padre de su hija a su espacio televisivo para generar controversia o afectarla personalmente.

"Por ejemplo, nunca se lo hice a Gisela. Yo no senté al padre de su hija en mi set, porque yo no voy a ir contra la escala de valores que tengo; en cambio, este hombrecito, en su odio irracional, ha perdido toda cuestión de principios. ¿A tu examigo le harías algo así? Yo ni a mi peor enemiga se lo hice", sentenció.

Rosángela Espinoza denuncia a Christian Cueva y a POPULAR programa de TV por difamación
Lee también

Rosángela Espinoza denuncia a Christian Cueva y a POPULAR programa de TV por difamación

De esta manera, las declaraciones de Magaly Medina evidencian que las diferencias con Rodrigo González continúan vigentes. La disputa entre ambos, quienes en el pasado mantuvieron una amistad, vuelve a colocarlos en el centro de la atención mediática y suma un nuevo capítulo a sus conocidos enfrentamientos en la televisión peruana.

Temas relacionados China Polo criticas Ex amigos Magaly Medina Rodrigo González

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA