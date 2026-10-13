Magaly llama 'segundón' a Rodrigo González y explota contra él: "Su odio es irracional, perdió principios"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a protagonizar un enfrentamiento mediático con Rodrigo González, su examigo y conductor de televisión, luego de que este la criticara por sus comentarios sobre la comunicadora conocida como la China Polo, quien fue asesinada. La periodista respondió a los cuestionamientos y lanzó duras críticas contra el popular Peluchín, a quien acusó de actuar en contra de sus principios.

Magaly destruye a Rodrigo González

La conductora de 'Magaly TV La Firme' fue abordada por una periodista el fin de semana, quien le consultó sobre las declaraciones de González, que la habría calificado de miserable por referirse al caso. Ante ello, la figura de ATV no dudó en responder y descalificó a su colega, al considerar que suele ocupar un lugar secundario y que no ha sabido superar esa situación.

"¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa", dijo muy molesta.

Sin embargo, sus cuestionamientos no se limitaron a ese calificativo. Magaly Medina también criticó la manera en que, según ella, Rodrigo González maneja sus diferencias personales, pues aseguró que sería capaz de invitar a su programa a personas que la detestan o que tienen comentarios negativos sobre ella con el propósito de dejarla mal parada públicamente.

En esa línea, la periodista sostuvo que ambos tienen formas distintas de entender la amistad y los principios personales. Según explicó, ella no recurriría a situaciones sensibles de la vida privada de alguien para perjudicarlo, incluso si se tratara de una persona con la que mantiene una enemistad de larga data.

Magaly hace comparaciones

Para respaldar su postura, Magaly recordó la rivalidad que mantuvo durante años con Gisela Valcárcel. La conductora afirmó que, pese a sus diferencias con la popular presentadora, nunca invitó al padre de su hija a su espacio televisivo para generar controversia o afectarla personalmente.

"Por ejemplo, nunca se lo hice a Gisela. Yo no senté al padre de su hija en mi set, porque yo no voy a ir contra la escala de valores que tengo; en cambio, este hombrecito, en su odio irracional, ha perdido toda cuestión de principios. ¿A tu examigo le harías algo así? Yo ni a mi peor enemiga se lo hice", sentenció.

De esta manera, las declaraciones de Magaly Medina evidencian que las diferencias con Rodrigo González continúan vigentes. La disputa entre ambos, quienes en el pasado mantuvieron una amistad, vuelve a colocarlos en el centro de la atención mediática y suma un nuevo capítulo a sus conocidos enfrentamientos en la televisión peruana.