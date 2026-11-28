28/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Cuatro adolescentes investigados por la presunta agresión sexual dentro del caso Liceo Naval podrán volver a clases presenciales. Esta decisión se da luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto las medidas de protección dictada contra ellos; sin embargo, esta decisión no alcanza a los otros seis escolares implicados.

Juzgado levanta medidas de protección para cuatro adolescentes

El Duodécimo Juzgado de Familia de Lima levantó las restricciones para los cuatro estudiantes cuyos casos fueron archivados por falta de elementos suficientes para atribuirles responsabilidad. Los adolescentes recuperaron la libertad tras las primeras intervenciones dadas luego de la denuncia.

La resolución del PJ modifica las medidas dictadas el 17 de septiembre, un día después de la detención de los diez escolares presuntamente implicados. En ese momento, el juzgado dispuso que dispuso que ninguno pudiera acercarse al denunciante en espacios públicos o privados, incluyendo el colegio .

Resolución

Sin embargo, con esta resolución, las medidas de protección quedaron sin efecto ante los cuatro adolescentes quienes sus casos fueron archivados. Por ello, podrán volver a las aulas del Liceo Naval.

El juzgado también advirtió a las autoridades del colegio que deben permitir el regreso de los cuatro adolescentes. De lo contrario, el plantel podría enfrentar una denuncia penal por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Investigación continúa contra otros seis escolares

El caso comenzó tras la denuncia presentada el 15 de septiembre por un estudiante, quien señaló haber sido víctima de una presunta agresión sexual dentro del bus escolar. Esto habría ocurrido cuando los alumnos volvían de una actividad deportiva.

Tras la denuncia, diez escolares fueron intervenidos y el caso pasó a las instancias fiscales y judiciales. Seis adolescentes aún vienen siendo investigados, mientras que los otros cuatro recuperaron su libertad tras archivarse sus casos por falta de elementos.

Este proceso continúa con los otros seis estudiantes, quienes no se involucran en la decisión que favorece a sus compañeros. Las diligencias buscan esclarecer lo ocurrido en el bus escolar y establecer las responsabilidades por la presunta agresión.

Dos de los adolescentes también pidieron ampliar sus declaraciones este viernes como parte de las investigaciones. Mientras tanto, los seis escolares que siguen siendo investigados mantienen las restricciones de protección dictadas por el juzgado.

Con esta decisión, los cuatro adolescentes podrán regresar a las aulas del Liceo Naval, luego de que se retiraran las medidas en su contra. Los otros seis continúan bajo investigación por la presunta agresión sexual denunciada en el bus escolar.