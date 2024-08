Presidente del PJ sobre ley de crimen organizado: Son los jueces quienes la aplican, no soy su jefe

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, aseveró que él no es el jefe de los jueces tras ser consultado sobre la aplicación de la recientemente ley aprobada por el Congreso sobre crimen organizado.

Pese a que evitó responder si normativa debe ser derogada, el titular del Poder Judicial afirmó que son los jueces quienes emiten las resoluciones y, por ende, son ellos los que decidirán si la utilizan o no.

"El tema es que son los jueces los que aplican la ley. Acuérdense que yo no soy el jefe de los jueces. Entonces, vuelvo a decir, cada juez al momento de aplicar la ley evaluará si es la conveniente para ello o no, su constitucionalidad o convencionalidad o por el contrario, no", expresó.