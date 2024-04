Rolex de Dina Boluarte: Fiscalía cita a gobernador de Ayacucho por costosos relojes de la presidenta

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, citó para este jueves 4 de abril al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el caso Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte

Durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso el titular del Ministerio Público (MP) apuntó que, "cualquier persona" que aparezca dentro de las investigaciones como coautor, participe o instigador, puede ser citado.

Asimismo, Villena Campana reveló que se amplió la investigación contra la mandataria por la adquisición de una pulsera Cartier y un incremento de más de S/ 432 millones en dos años.

"Mediante una disposición, se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por los tres relojes Rolex. Además, se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tiene respecto de sus declaraciones juradas donde aparece un incremento de más de 432 mil soles que habría sido un incremento en el plazo de dos años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier de US$ 56 mil", puntualizó.

Como se recuerda, el pasado 20 de marzo, Wilfredo Oscorima rechazó haber regalado algún Rolex a la presidenta Dina Boluarte y calificó como "patrañas" dichas afirmaciones en su contra.

"Voy a ser enfático, esta es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República, yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema, con eso termino (...) Me he reunido en muchas oportunidades (con la presidenta) para gestionar los pedidos del pueblo y traer obras en la región (...) No tengo nada que decir. Para mí eso es una mentira, una falacia", declaró a la prensa.