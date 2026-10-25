Brasil: más de 158 millones de votantes definen la Presidencia entre Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Brasil acude a las urnas este domingo en una segunda vuelta electoral para definir quién ocupará la Presidencia entre el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Para estos comicios están convocados más de 158 millones y se elegirán seis mandatarios regionales.

Los colegios electorales abrieron a las 08.00 hora local (11.00 GMT) y recibirán a los ciudadanos hasta las 17.00 (20.00 GMT), atendiendo a quienes sigan en fila al cierre, tal como ocurrió el pasado 4 de octubre. Quien gane asumirá el cargo el 5 de enero de 2027 para gobernar por cuatro años, hasta enero de 2031.

Mais uma vez, foi o povo brasileiro que me mostrou que nenhum sonho é grande demais quando a gente caminha junto. ❤️🇧🇷 Foram dias incansáveis. Cada caminhada, cada ato e cada passeata foram muito mais do que momentos de campanha. Foram encontros de sonhos que se transformaram em conquistas concretas, como o fim da jornada de trabalho 6x1. Cada mão estendida e cada sorriso me lembravam por que dediquei minha vida à luta pelos trabalhadores e trabalhadoras deste país. Saímos dessa caminhada mais fortes, mais unidos e mais mobilizados pela garantia de um futuro melhor. Obrigado, Brasil, por cada abraço, cada lágrima, cada sorriso e por nunca soltar a minha mão. Nossa história ainda tem muitas páginas bonitas para escrever. Amanhã, dia 25 de outubro, vamos escrever mais uma delas. Juntos, pelo Brasil que a gente ama e pelo futuro que o nosso povo merece! ❤️⭐ 1️⃣3️⃣ October 25, 2026

Encuestas muestran un 51 % frente a un 49 % en la intención de voto

Los estudios de opinión previos a la jornada reflejan un escenario cerrado entre ambos postulantes a la jefatura de Estado. En esa línea, las encuestas difundidas el día anterior por Datafolha y Quaest señalan que Flávio Bolsonaro alcanzaría el 51 % de los votos válidos, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva obtendría el 49 %.

No obstante, al existir un margen de error de dos puntos porcentuales, los dos aspirantes se encuentran en situación de empate técnico. Cabe mencionar que ambos candidatos accedieron a esta instancia definitiva tras los resultados de la primera vuelta del 4 de octubre.

En aquella jornada, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro logró el 47,03 % de los votos válidos, equivalente a 56,1 millones de sufragios, frente al 45,16 % registrado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien sumó 53,8 millones de votos.

Asimismo, previo a la jornada estuvo marcado por denuncias de corrupción, insultos mutuos y la difusión de noticias falsas entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Dichos intercambios se acentuaron de cara a esta segunda definición y centraron la atención durant e los únicos dos debates realizados entre los candidatos para decidir la continuidad del actual Gobierno o el cambio de mando.

Se for da vontade de Deus e do povo brasileiro, vamos construir pontes, não muros. Vamos construir um Brasil para todos os brasileiros! Obrigado a todos vocês que me acompanharam e me apoiaram nessa jornada. Nossa luta é por cada um de vocês! O Brasil vai vencer! Vote 2️⃣2️⃣🇧🇷 #SegundoTurno #FlavioPresidente #Bolsonaro2026 #ForaPT — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 25, 2026

Urnas electrónicas para 158,7 millones de votantes

Para el desarrollo de los comicios, la ciudadanía emite su voto mediante urnas electrónicas, una herramienta implementada en Brasil desde el año 1996 que dispone de mecanismos de auditoría y medidas de seguridad en todo el territorio.

Como se sabe, la participación es obligatoria para las personas alfabetizadas que tienen entre 18 y 69 años, pero resulta voluntaria para los jóvenes de 16 y 17 años, los adultos mayores de 70 años y los ciudadanos que no saben leer ni escribir.

Ante ello, las autoridades electorales esperan que en esta jornada se reduzca el índice de abstención del 21,08 % registrado en la primera vuelta, cifra que representó el nivel más alto desde 1998.

De igual manera, los horarios de apertura y cierre se presentan en el extranjero, donde unas 919.000 personas se inscribieron para sufragar, lo que representa un 32 % en comparación con las elecciones de 2022.