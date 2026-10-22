Bronca en el Congreso: empujones y forcejeos en el Parlamento albanés por diferencias sobre la protesta estudiantil

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Parlamento de Albania fue escenario de enfrentamientos físicos entre diputados del oficialismo y la oposición, en medio de las protestas estudiantiles contra el Gobierno de Edi Rama. Los legisladores intercambiaron empujones y bloquearon la tribuna mientras continuaban las votaciones previstas en la sesión.

Enfrentamientos entre diputados paralizan la sesión parlamentaria

Los incidentes ocurrieron durante la primera sesión parlamentaria desde el inicio de las manifestaciones estudiantiles, que ya cumplían diez días. Los representantes del Partido Democrático, principal fuerza opositora, bloquearon la tribuna para exigir un debate sobre las protestas y la actuación de la Policía.

La tensión aumentó cuando el presidente del Parlamento, Niko Peleshi, decidió continuar con las votaciones incluidas en la agenda. Según La Vanguardia, los enfrentamientos dejaron sillas derribadas y provocaron forcejeos entre los legisladores, mientras algunos opositores retiraban tarjetas de votación de los escaños del oficialismo.

#ULTIMAHORA | 🇦🇱 | ¡ESTALLA EL CAOS EN EL PARLAMENTO DE ALBANIA!



⚠️ ¡La crisis política en Albania alcanza un nuevo nivel! Legisladores de la oposición y del partido gobernante protagonizaron enfrentamientos físicos dentro del Parlamento, mientras miles de manifestantes... pic.twitter.com/Q8Bzq7TaIi — Quesdilla de Verdades Youtube 🇲🇽 (@QuesaVerdades) October 22, 2026

Durante el altercado también se registraron acciones contra los objetos utilizados en la sesión. Los reportes periodísticos señalaron que una botella de agua fue lanzada hacia la presidencia de la Cámara, en medio de las discusiones entre los representantes de ambos sectores políticos.

Pese a los incidentes, los diputados socialistas continuaron con las votaciones de los proyectos previstos. La sesión se desarrolló mientras estudiantes se concentraban frente al Parlamento para mantener sus reclamos contra el Ejecutivo, en una jornada marcada por las tensiones entre el oficialismo y la oposición albanesa.

Protestas estudiantiles exigen la renuncia de primer ministro

Las manifestaciones comenzaron por el rechazo a un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Más tarde, las movilizaciones incorporaron reclamos más amplios contra el Gobierno, con denuncias de presunta corrupción y cuestionamientos a la actuación policial durante las protestas.

Los estudiantes y otros manifestantes han exigido la salida del primer ministro Edi Rama, quien rechaza dimitir. Según La Vanguardia, el jefe del Gobierno atribuyó la violencia a la oposición y a actores extranjeros, mientras las movilizaciones se extendían por Tirana y otras ciudades del país.

💢Las protestas en Albania se trasladan al interior del parlamento con una pelea entre diputados



La oposición ha exigido la dimisión del primer ministro al igual que los manifestantes y la tensión ha derivado en un enfrentamiento físicohttps://t.co/vUbveyfjvL pic.twitter.com/mjmNABLL9A — Cadena SER (@La_SER) October 22, 2026

La situación también ha dejado personas heridas durante las jornadas de protesta. El mismo medio informó, citando al Ministerio de Salud, que alrededor de 320 personas resultaron heridas desde el 13 de octubre, entre ellas 192 policías. La cifra corresponde al balance difundido en su cobertura del conflicto.

Las protestas en Albania continúan en un escenario de enfrentamiento político y reclamos estudiantiles. Mientras los manifestantes exigen cambios y la renuncia de Edi Rama, los incidentes en el Parlamento reflejan la tensión entre diputados del oficialismo y la oposición durante las sesiones legislativas.