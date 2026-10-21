Donald Trump vuelve a insultar a reporteras durante declaraciones sobre un estadounidense detenido en Rusia

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo y polémico episodio de tensión con los medios de comunicación tras emitir descalificaciones directas contra dos reporteras de cadenas televisivas de renombre internacional.

Los hechos ocurrieron cuando las comunicadoras de las cadenas CNN y ABC News intentaron obtener declaraciones del político acerca de las gestiones en curso vinculadas a la situación y la eventual liberación de Stephen Hubbard, un ciudadano norteamericano que se encuentra actualmente detenido en territorio ruso.

Nuevos insultos en Casa Blanca

Ante la consulta directa sobre si la liberación de dicho ciudadano guardaba relación con el reciente alivio de las sanciones económicas impuestas a Moscú, el mandatario adoptó una postura hostil y defensiva.

A la comunicadora de CNN, Kaitlan Collins, le cuestionó fuertemente alegando que ignoraba los hechos, tildándola de 'tonta' frente a las cámaras. Seguidamente, cuando otra reportera de ABC News insistió sobre el mismo asunto, Trump arremetió de nuevo calificándola públicamente como una persona 'estúpida' y descalificando la labor de su canal.

"Eres una persona con un coeficiente intelectual bajo, eres una tonta, eres una estúpida": Trump ha vuelto a insultar a representantes de la prensa, esta ocasión a una reportera que lo cuestionaba sobre la liberación de Stephen Hubbard, el exprofesor estadounidense que pasó 4... pic.twitter.com/65RGKbB3p1 — EL PAÍS América (@elpais_america) October 22, 2026

Horas antes de este cruce verbal con la prensa, el propio jefe de Estado había confirmado que la liberación de Hubbard estaba directamente vinculada a su decisión estratégica de no aplicar nuevas sanciones contra el gobierno ruso.

Según detalló en su comunicado oficial a través de Truth Social, de haberse ejecutado tales medidas punitivas, las delicadas negociaciones diplomáticas orientadas a lograr el retorno seguro del ciudadano norteamericano se habrían frustrado por completo.

Este nuevo exabrupto se suma a una larga lista de fricciones públicas con los medios. Tan solo un día antes, el líder republicano se había enfrentado abiertamente en el Despacho Oval con un periodista del diario The Independent, cuestionando incluso si presentaba alguna enfermedad mental.

Trump encara a un periodista en el Despacho Oval: "¡Cállate! ¿Eres un enfermo?"



El presidente de EE.UU. arremetió este martes contra Andrew Feinberg, corresponsal en la Casa Blanca del medio británico The Independent, durante un intercambio con la prensa. pic.twitter.com/NpfILdFzl6 — BioBioChile (@biobio) October 21, 2026

Un patrón recurrente de hostilidad

Desde el arranque de su segundo mandato presidencial, los desencuentros con los reporteros han sido una constante. Entre los antecedentes más recordados figura cuando calificó de "cerdita" a una cronista de Bloomberg a bordo del avión presidencial por preguntarle sobre el caso de Jeffrey Epstein.

En paralelo, la administración impulsa restricciones legales para limitar el ingreso de ciertos medios a la residencia presidencial, mientras circulan versiones sobre la posible conversión de la sala de prensa en una moderna piscina recreativa y de uso privado.

Las recientes descalificaciones de Donald Trump hacia la prensa refuerzan la tensa relación institucional con los medios, evidenciando los persistentes desafíos para el libre ejercicio periodístico en la cobertura presidencial de Estados Unidos.