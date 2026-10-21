Murió Saúl Blanch: la primera voz de 'Rata Blanca' y pionero del heavy metal argentino

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Saúl Blanch, reconocido por su participación en los inicios de Rata Blanca, murió el miércoles 21 de octubre de 2026, a los 75 años. El cantante argentino permaneció varias semanas internado en terapia intensiva. La noticia fue difundida por medios de comunicación de Argentina.

Saúl Blanch fue la voz del primer disco de Rata Blanca

El nombre de Blanch está vinculado al primer álbum de Rata Blanca, publicado en 1988. En ese trabajo interpretó canciones como "El sueño de la gitana", "Chico callejero", "Rompe el hechizo" y "Solo para amarte" temas que forman parte de la primera etapa discográfica de la agrupación argentina.

Su paso por la banda ocurrió antes de la llegada de Adrián Barilari, quien posteriormente asumió el puesto de vocalista. Aunque Blanch no permaneció durante toda la trayectoria del grupo, su participación quedó registrada en el disco debut, publicado cuando Rata Blanca comenzaba a abrirse paso en la escena musical.

El fallecimiento fue anunciado en redes sociales.

El fallecimiento del cantante fue comunicado por el periodista especializado en rock César Fuentes Rodríguez, quien también publicó un mensaje de despedida en redes sociales. Los reportes difundidos el 21 de octubre señalaron que el músico tenía 75 años y había permanecido varias semanas en terapia intensiva.

Su recorrido musical con Plus y como solista

Antes de integrar Rata Blanca, Blanch formó parte de Plus, agrupación argentina de rock duro. Con esta banda participó en producciones como No pisar el infinito, publicado en 1976; Plus, de 1978; y Escuela de rock 'n' roll, de 1981, durante sus primeros años dentro de la escena musical argentina.

Después de su salida de Rata Blanca, el cantante continuó trabajando en proyectos propios. Entre sus producciones solistas destacan Fiel a sus fieles, publicado en 1990, y Refugiado, lanzado en 2006. Ambos álbumes forman parte de su recorrido musical fuera de las agrupaciones con las que alcanzó reconocimiento.

En 2013, Blanch volvió a compartir escenario con Rata Blanca durante los conciertos por el 25.º aniversario de la banda. El encuentro reunió nuevamente al intérprete con la agrupación cuyo primer disco había grabado. Su carrera incluyó distintas etapas musicales, desde su participación en Plus hasta sus lanzamientos como solista.

La muerte de Saúl Blanch fue reportada por distintos medios argentinos, que recordaron su participación en el primer álbum de Rata Blanca y su trayectoria en el rock nacional. Hasta la publicación de las noticias, no se había comunicado una causa específica del fallecimiento. Su legado musical queda ligado a Rata Blanca, Plus y el desarrollo del heavy metal argentino.