Luis Solari sobre facultades: "El Senado no debería aprobarla tal cual lo mandó el Ejecutivo"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ex primer ministro y exministro de Salud, Luis Solari, afirmó que el Senado no debería aprobar la delegación de facultades legislativas tal cual fue enviada por el Poder Ejecutivo. En entrevista con Exitosa, el especialista precisó que durante el debate en la Cámara de Diputados se dejaron de profundizar aspectos técnicos fundamentales antes de tramitar la documentación.

El rol del Senado en la revisión de expedientes y correcciones normativas

El exjefe del Gabinete Ministerial explicó el procedimiento parlamentario aplicable para la evaluación de iniciativas normativas dentro del esquema bicameral. Sostuvo que, al momento de aprobar la propuesta, la Cámara Baja traslada todo el expediente administrativo correspondiente para que sea analizado de forma integral por los senadores.

"La delegación de facultades es claro, el diputado aprueba la norma y no le traslada al Senado el texto aprobado, le traslada el expediente completo de la ley de tal forma me imagino es que el Senado puede corregir y agregar cosas en la norma, lo que no debería ser políticamente aprobar tal cual la mandó el Ejecutivo", indicó.

Solari hizo hincapié en que la aprobación automática o sin cambios sustanciales representaría un desacierto político dentro del equilibro de poderes del Estado. Argumentó que el cuerpo de senadores posee la responsabilidad constitucional de filtrar cada uno de los artículos propuestos por el Gobierno para evitar vacíos legales. Esta labor de fiscalización resulta indispensable para garantizar que las leyes delegadas respondan a las verdaderas necesidades del país.

Aspectos económicos y límites en la delegación de facultades al Ejecutivo

En otro momento de la entrevista, el médico y político peruano enfatizó que existen materias específicas que bajo ninguna circunstancia deberían ser transferidas para la regulación del Poder Ejecutivo. Mencionó que permitir que el Gobierno legisle sobre temas sensibles de la economía nacional contraviene la lógica de la delegación de facultades.

"Porque hay cosas inadmisibles que no pueden ser delegadas a las facultades políticamente como el tema del alza de los intereses bancarios, eso no tiene nada que ver", señaló.

Finalmente, reiteró la necesidad de mantener la prudencia en el tratamiento de las normas que impactan de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y en la estabilidad del mercado. Recomendó al Poder Legislativo priorizar el consenso de los grupos parlamentarios para devolver al Ejecutivo un texto delimitado y seguro. El equilibrio entre ambos poderes resulta clave para salvaguardar la institucionalidad económica y jurídica de la nación.