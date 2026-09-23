PJ dicta prisión preventiva contra dos suboficiales por presunta corrupción en Chiclayo

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En Chiclayo, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), investigados por haberse quedado presuntamente con S/25,000 y un teléfono celular durante una intervención realizada en la capital lambayecana. La medida restrictiva de la libertad fue dispuesta por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Imputación por cohecho y resolución del juzgado anticorrupción

La resolución judicial responde al pedido formulado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, entidad que atribuyó formalmente a los dos miembros de las fuerzas del orden la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función de graves y fundados elementos de convicción que vinculan directamente a los efectivos con la retención irregular del dinero y de las pertenencias del intervenido.

Pese a que la representación fiscal solicitó un plazo inicial de 18 meses de medida coercitiva para asegurar el desarrollo de las investigaciones y evitar eventuales actos de obstaculización, el magistrado a cargo de la causa consideró idóneo y proporcional fijar el periodo de prisión preventiva en 12 meses. Esta determinación permitirá a las autoridades investigadoras recabar peritajes adicionales, tomar declaraciones testimoniales y consolidar el expediente técnico del caso.

Con esta orden judicial dictada por la magistratura anticorrupción, los dos suboficiales de la institución policial deberán ser trasladados e internados en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. Desde dicho recinto carcelario afrontarán el proceso penal correspondiente en calidad de investigados mientras se concluyen las diligencias programadas por el Ministerio Público.

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Antecedentes de la intervención y tesis de la fiscalía

De acuerdo con la tesis formulada por el Ministerio Público, los hechos materia de investigación se remontan al pasado 27 de agosto del presente año, fecha en la que los agentes policiales ejecutaron la intervención de un ciudadano. El sujeto había sido señalado previamente como presunto responsable de dos ilícitos penales cometidos en la zona: el hurto de joyas valorizadas en S/20 mil y la sustracción de aproximadamente S/ 25 mil en efectivo junto a un dispositivo móvil.

La hipótesis fiscal sostiene que, durante las diligencias operativas y la elaboración de las actas de intervención correspondientes, los suboficiales habrían omitido registrar deliberadamente la suma de S/ 25,000 en efectivo y el teléfono celular que el detenido llevaba en su poder al momento de ser intervenido. Según la fiscalía, dicha omisión documental tenía como fin apoderarse de los bienes sustraídos, contraviniendo los protocolos normativos y los deberes de la función policial.

En ese sentido, el PJ determinó el ingreso inmediato de los dos agentes al penal de Chiclayo con el objetivo de salvaguardar el desarrollo del proceso penal y prevenir riesgos procesales. El Poder Judicial ratificó así su postura de sancionar severamente las inconductas funcionales e irregularidades cometidas dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.