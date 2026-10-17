Papa León XIV recibirá el alta médica tras ser operado del pulmón derecho: regresará al Vaticano HOY, sábado 17 de octubre

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre del Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el equipo médico encargado de su atención evaluara favorablemente su estado de salud tras una intervención en el pulmón derecho.

La noticia fue comunicada por Vatican News, a partir de la información difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Los médicos evaluaron sus análisis de sangre, los resultados de los controles radiológicos y su evolución clínica antes de autorizar su salida. Además, el pontífice retomará sus actividades con el rezo del Ángelus desde la ventana de su apartamento pontificio.

Médicos confirman su evolución favorable

De acuerdo con el comunicado médico, el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora informaron que el pontífice reúne las condiciones necesarias para abandonar el Policlínico Gemelli, en Roma, donde permanecía ingresado para recibir atención especializada.

La decisión se tomó después de revisar los resultados de los análisis de sangre y del control radiológico del tórax realizados durante esta mañana. Estos exámenes, junto con la evaluación de su cuadro clínico, permitieron determinar que su recuperación presenta condiciones favorables para continuar fuera del centro hospitalario.

La autorización del alta representa un avance en la evolución posoperatoria del Santo Padre. No obstante, la información difundida por el Vaticano no detalla un calendario completo para la reanudación de todas sus actividades oficiales.

🔴📌 Tras las conclusiones de los médicos comunicadas esta mañana, el #PapaLeónXIV recibirá hoy, sábado 17 de octubre, el alta hospitalaria del Policlínico Gemelli, donde se encontraba ingresado para someterse a una intervención en el pulmón derecho. @HolySeePress https://t.co/WjHLMdNlpD — Vatican News (@vaticannews_es) October 17, 2026

Regresará al Vaticano y rezará el Ángelus

Según el anuncio de la Santa Sede, León XIV abandonará el hospital durante las primeras horas de la tarde y regresará al Vaticano, donde continuará con su recuperación.

Uno de los momentos previstos para el domingo será el rezo de la oración del Ángelus desde la ventana de su apartamento pontificio. Esta actividad permitirá al pontífice retomar una de las prácticas habituales de su agenda pública, mediante la cual se dirige a los fieles y comparte reflexiones religiosas.

La confirmación de esta aparición también constituye una señal de continuidad en sus compromisos pastorales, aunque el comunicado no precisa si otras actividades programadas serán modificadas en función de su recuperación.

El seguimiento de su estado de salud continuará siendo relevante para conocer cómo se reincorpora progresivamente a sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica.

El alta hospitalaria de León XIV marca una nueva etapa en su recuperación tras la intervención en el pulmón derecho. La evaluación favorable de los especialistas permitió autorizar su regreso al Vaticano, mientras que el rezo del Ángelus previsto para el domingo representa su próxima aparición anunciada. La evolución clínica del pontífice determinará el ritmo con el que retomará el resto de sus actividades.