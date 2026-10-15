Colombia se retira del Grupo de La Haya y rechaza su postura frente a Israel, según su canciller

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El país vecino anunció su retiro del Grupo de La Haya, alianza internacional vinculada a medidas frente a la situación en los territorios palestinos y la guerra en Gaza. La decisión fue comunicada por el canciller Omar Bula, quien cuestionó la orientación del grupo respecto a Israel.

Colombia cuestiona el enfoque del Grupo de La Haya

El canciller colombiano sostuvo que el bloque fue creado "aislar y atacar a Israel". Esta declaración fue motivada como uno de los principales argumentos del Gobierno para explicar su salida de la alianza internacional, en la que el país cafetero participaba como miembro y copresidente.

Este retiro se produce en un contexto de cambios en la posición diplomática frente a Israel. Bolivia y Honduras también dejaron el grupo, aunque la decisión de cada país corresponde a sus propias autoridades y circunstancias diplomáticas.

Colombia anunció su retiro del Grupo de La Haya

La alianza surgió para coordinar medidas relacionadas con las obligaciones internacionales ante la guerra en Gaza y la situación palestina. Su actuación se ha desarrollado en medio de las diferencias entre gobiernos sobre las respuestas diplomáticas y jurídicas frente a las acciones de Israel en el conflicto.

La apertura de la embajada colombiana en Jerusalén

Este anuncio se produjo en medio de una etapa de acercamiento diplomático entre Colombia e Israel. El último 14 de octubre, el canciller Omar Bula encabezó la inauguración de la embajada de su país en Jerusalén, junto con el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, como parte del restablecimiento en las uniones bilaterales.

Este acercamiento comenzó bajo el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que restableció los vínculos diplomáticos con Israel en agosto del 2026. La medida revirtió la ruptura de relaciones adoptada en mayo del 2024 por la administración del entonces mandatario Gustavo Petro, en medio de la ofensiva israelí en Gaza.

#ATENCIÓN Quedó oficialmente inaugurada la embajada de Colombia en Jerusalén, ciudad considerada por Israel como su capital. En el evento estuvieron los embajadores y los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Gideon Sa'ar (Israel) y Omar Bula (Colombia). Tania Gilinski es la embajadora de Colombia en Jerusalén. https://t.co/v2vIVVHFXe Lee también Discusión por butacas en un cine de Argentina terminó con gas pimienta y dos mujeres detenidas October 14, 2026

Otro antecedente es la decisión colombiana de retirar su declaración de intervención en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La retirada fue confirmada el 22 de septiembre, según llegó a informar la Cancillería vecina.

De esta forma, formalizó su salida del Grupo de La Haya mientras avanza en el fortalecimiento de sus relaciones con Israel. La decisión, anunciada por el canciller Omar Bula, se suma a la apertura de su embajada en Jerusalén y al retiro de la intervención ante la CIJ.