Emergencia climática en Chile: declaran alerta roja por lluvias intensas, granizo y amenaza de aluviones

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana de Santiago debido al impacto de un severo sistema frontal caracterizado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo. La medida de emergencia busca movilizar recursos logísticos e institucionales de forma inmediata para mitigar los riesgos derivados de probables aluviones, remociones en masa y anegamientos en diversos puntos de la capital.

Impacto del sistema frontal y despliegue de precipitaciones en Santiago

El fenómeno meteorológico inició su avance durante la madrugada con actividad eléctrica concentrada en el sector norte de Santiago y la zona precordillerana, registrándose las primeras granizadas en la comuna de Lo Barnechea.

Con el transcurso de las horas, las precipitaciones de alta intensidad y la caída de granizo se extendieron velozmente hacia múltiples sectores de la capital, afectando a comunas populosas como Pudahuel, Maipú, San Bernardo, Quilicura, Puente Alto y Talagante.

Los informes de la Dirección Meteorológica de Chile proyectan acumulaciones de agua de hasta 40 milímetros en la franja comprendida entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Esta alta concentración de agua en un periodo reducido mantiene activa la alerta por tormentas eléctricas y genera complicaciones inmediatas en el tránsito vehicular debido al colapso de los sistemas de drenaje urbano.

Las evaluaciones del Servicio Nacional de Geología y Minería advierten sobre la extrema vulnerabilidad de los terrenos en la precordillera debido a la saturación hídrica. La probabilidad de que se originen flujos de detritos y deslizamientos de rocas ha llevado a las autoridades a intensificar el monitoreo constante de las quebradas y cauces que cruzan la Región Metropolitana.

#EnVivo | Alerta roja en toda la Región Metropolitana de Chile por intensas lluvias, tormentas eléctricas y granizadas. Las precipitaciones provocaron el aumento del caudal del río Mapocho y cortes de electricidad en diversas comunas de Santiago. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 October 20, 2026

Evacuaciones preventivas y delimitación de perímetros de seguridad

Para reducir la exposición de la ciudadanía ante eventuales desprendimientos de tierra, la autoridad de emergencia estableció tres polígonos de seguridad estratégica en las áreas identificadas como de alto riesgo. Entre los puntos delimitados se encuentra el sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes por sus antecedentes históricos de aluvión, así como los asentamientos vulnerables Ribera del Río en Talagante, y Valle Hermoso y El Sueño de Todos en Puente Alto.

De forma paralela, los equipos de rescate ejecutaron evacuaciones preventivas en sectores precordilleranos de la comuna de Lo Barnechea, abarcando las zonas de Ñilhue, Huallalolén y Quebrada Novillo Muerto. Las familias retiradas de estas áreas de peligro fueron trasladadas hacia centros de acogida temporal para garantizar su resguardo físico mientras persista la inestabilidad climática.

En ese sentido, Chile refuerza las acciones de respuesta inmediata y monitoreo técnico ante la Alerta Roja en la capital, priorizando la protección de las comunidades residentes en áreas de riesgo frente al avance de los aluviones y las precipitaciones extremas.