¡De terror! Hombre SIN CABEZA se luce en las afueras de hospital y aterroriza a transeúntes

Un escalofriante metraje se ha viralizado por redes sociales en estas últimas horas, en donde se aprecia a un hombre sin cabeza fumando tranquilamente un cigarrillo en las afueras de un hospital, aterrorizando a las personas que pasaban por la zona.

No se tiene mucha información sobre el video, pero fuentes aseguran que se grabó en las afueras de un centro médico en la ciudad de Nashville, Tennesse, y habría generado conmoción entre los pacientes del establecimiento de salud.

Tú pensabas que has visto todo y te llega esto; Un hombre camina por Nashville, Tennessee frecuentando en bares No le permitieron fumar en el hospital, así que se dio de alta por su cuenta.🎯 pic.twitter.com/Ld5aAPP90J

Los pocos reportes del hecho aseguran que el sujeto sería un adicto a las drogas, que se encontraba consumiendo en plena calle, cuando sufrió un accidente mortal. Estando tan dopado por las sustancias, se acercó tranquilamente hacia el hospital, donde se le atendió.

Sin embargo, en un intento de seguir bajo los efectos de estupefacientes, el sujeto se habría quitado el vendaje temporal que se le colocó en la cabeza, caminando a cráneo abierto hacia una banca en las afueras del recinto.

Tranquilamente, se fumaría un cigarro mientras gente completamente horrorizaba pasaba a su alrededor. Lo más impactante es que tras ello, habría salido caminando del hospital hacia su vivienda.

Tras su publicación en horas de la noche del pasado lunes, el video ha conseguido acumular más de 27 millones de visualizaciones, teniendo reacciones en todos los idiomas, además de 108 mil 'me gusta' y más de 15 mil compartidas.

La gran mayoría de usuarios en redes se refieren al material como uno extremadamente perturbador, turbio y fuerte. Sobre todo, por el hecho de que el sujeto afectado esté completamente normal, ignorando el enorme hueco que tiene su cabeza, el cual tranquilamente podría matar a otra persona.

"¡Y bueno! Suficiente internet por hoy", "Soy enfermera, he visto de todo, pero en verdad no sé ni qué decir", "Nashville luce así hace mucho", "Deberían pasarle una gorra", "De lejos, la cosa más rara que he visto en mi vida", fueron algunos comentarios destacados.